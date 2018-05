Taxistas también hacen plantones

La Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis (Fenicootaxi) no descarta sumarse a las protestas de taxistas independientes, quienes alegan no soportar las continuas alzas de precios de los combustibles.

Este jueves en las rotondas Rubén Darío y El Periodista y en la entrada a Ciudad Sandino, hubo protestas en demanda de que se detengan las alzas.

Los protestantes parquearon sus vehículos y afectaron la movilidad del tráfico, escribiendo en los vidrios la consigna “No al alza”.

Un centenar de taxistas estuvo durante 6 horas en la rotonda Rubén Darío, donde lanzaron morteros y también explicaron que piden la eliminación del depósito municipal, donde son retenidos los vehículos cuando a sus conductores les aplican ciertas multas.

“Pedimos que se baje el combustible. Con eso nos beneficiamos todos, tanto Managua como los departamentos, porque cuando el transporte público y selectivo aumentan sus costos de operación, también se aumenta el precio del pasaje, el precio de los alimentos y se aumentan los costos para la economía familiar”, dijo Carlos Rizo, en representación de los transportistas.

Diálogo en Nicaragua: Estudiantes a favor de Medina e Idiáquez pero rechazan a Talavera

Destacó que a diario, en el turno de 8 horas, gastan en combustible entre C$500 y C$600.

El presidente de Fenicootaxi, Vidal Almendárez, informó que ayer se reunieron representantes de 54 cooperativas a nivel nacional, para abordar el tema.

Pierden pasajeros

En el caso del transporte interurbano, sus conductores señalan que por el momento las cooperativas no se han pronunciado sobre el aumento de los combustibles.

“Estamos trabajando normalmente, no hemos tenido problemas con las protestas, pero no hay pasajeros. Esto nos está afectando cada día más. Antes hacíamos de tres a cuatro viajes, pero ahora estamos con dos y a veces tres, dependiendo de la cantidad de usuarios. No todos los estudiantes están viniendo a las universidades y la gente tampoco está viajando mucho”, alegó el conductor Francisco Velásquez, de la cooperativa Josué 1:9, que presta servicio frente a la Universidad Centroamericana.

Universitarios anuncian más protestas en León

El conductor Genaro López Gutiérrez, de la cooperativa 17 de Mayo, indicó que hay poca demanda del servicio y ha habido momentos por la mañana en que salen con seis pasajeros. Calculó que, en promedio, han perdido al menos el 60% de usuarios.

Ciudad Sandino

Taxistas y conductores de caponeras de Ciudad Sandino cerraron la entrada a este municipio durante varias horas, en protesta por el alza de los combustibles en las últimas semanas.

Los conductores colocaron sus vehículos y mototaxis obstaculizando la entrada principal, pero dejaron libre la circulación en la carretera nueva a León.

La manifestación inició a las 10:00 a. m. y se extendió hasta la tarde. Los transportistas exigen la reducción de precio de los combustibles.

Los taxistas y caponeros de Ciudad Sandino se mantuvieron de forma pacífica, pero algunos personas ajenas a su gremio quemaron llantas, lo que afectó a la población aledaña.

A las 2:00 p.m., el jefe de la Policía de Ciudad Sandino, comisionado mayor Marlon Sevilla, llegó al lugar para hablar con los manifestantes y pedirles que despejaran la vía y que dejaran de quemar llantas.

Los transportistas llegaron a un acuerdo y decidieron trancar la entrada por lapsos de tiempo y no afectar a la población. No obstante, unos cuantos manifestaron que no querían dialogar y comenzaron a recriminar a los policías, lo que provocó momentos de tensión.

Estudiantes de Upoli dicen ser perseguidos

En Carazo

Más de 200 conductores de mototaxis suspendieron ayer, al mediodía, sus labores y se plantaron en demanda de una reducción en los precios de los combustibles.

Según la presidenta de la cooperativa Cootramomba, “son 400 mototaxis en Diriamba, los muchachos son padres de familia y jóvenes que buscan un sustento diario, no es justo que solo estemos ganando para pagar alquiler y combustible, ya que no todos son dueños de motos”.

Roberto Javier Chávez, conductor de mototaxi, alegó que él tiene que pagar diario C$300 por el alquiler de su unidad, más los C$300 de combustible.