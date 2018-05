Campesinos bloquean carreteras

El Movimiento Campesino de Nicaragua instaló este jueves tranques en los departamentos de Chontales y Matagalpa, sumándose así a las protestas ciudadanas que iniciaron en abril.

Los tranques fueron instalados en el empalme de Lóvago y en la entrada a Santo Domingo, Chontales, impidiendo la circulación vehicular hacia y desde zonas productivas, como Río San Juan, El Almendro, Nueva Guinea y El Rama.

También hicieron un tranque en la salida de la ciudad de Matagalpa, en el norte del país.

Wilfredo Zamora, uno de los campesinos que estaba ayer en el tranque de Lóvago, dijo que sus principales demandas son acelerar el inicio del diálogo, que entreguen a los desaparecidos, que enjuicien a quienes mataron a los estudiantes y que haya libertad de expresión.

A través de las redes sociales, los campesinos hicieron un llamado al pueblo nicaragüense a que guarde alimentos porque no saben cuándo terminará esta protesta.

“Hay mucha zozobra por lo que el Gobierno ha hecho a los estudiantes y en este momento no ha dado señales de que quiera llegar a un entendimiento”, expresó Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino.

Protestasa pacíficas

Mairena afirmó que sus manifestaciones han sido pacíficas e instó al pueblo de Nicaragua a seguir de esa manera, porque lo que quieren es la paz.

“Esta decisión de los territorios no es solo de los campesinos, porque hay gente de la ciudad y estudiantes preocupados, ya que no se ha dicho quiénes fueron los que mataron a los jóvenes, no han pedido perdón al pueblo y eso tiene incómodos a los nicaragüenses”, agregó Mairena.

Dijo que, por el momento, la protesta es escalonada y esperan pronto una repuesta del Gobierno y exigen que se respeten sus derechos.

“Esta es una presión no solo para que arranque el diálogo, sino para que aquí primero haya una Comisión de la Verdad, que sea de verdad, a como el pueblo de Nicaragua está pidiendo. La presencia de los (organismos de) derechos humanos nacionales e internacionales y a la mediación de la Iglesia Católica”, indicó el coordinador del Movimiento de Campesino.

​Por la noche, un grupo de estudiantes realizó un plantón en la entrada a la ciudad de Juigalpa, donde se dedicó a quemar llantas, pero hasta la hora de cierre no se habían reportado enfrentamientos con la policía en ninguno de los puntos de protesta.