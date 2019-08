Loterilleros con END, y un gerente mentiroso

Vendedores de lotería con más de diez años de experiencia, destacaron ayer la importancia para sus clientes de que la lista de los premios sea publicada en los periódicos, mientras el gerente general de la Lotería, Ernesto Vallecillo, mentía tratando de justificar la orden superior que recibió para no pautar más publicidad en EL NUEVO DIARIO.



Los loterilleros se mostraron solidarios con este rotativo, frente a la decisión del gobierno de cancelar el contrato publicitario que establecía la publicación de las listas del Sorteo Ordinario y La Chalupa.



Además, los vendedores celebraron el hecho de que la dirección de EL NUEVO DIARIO haya decidido continuar publicando los números premiados de ambos sorteos, como un servicio para los jugadores de lotería.



“Si la Lotería dejó de pagar por economizarse ese dinero, no estoy de acuerdo, fijate que ahorita casualmente una lista andamos por vendedores, yo lo que hago es que compro el periódico y la saco del periódico la lista para andarla. Aquí han venido jugadores que traen el papel de EL NUEVO DIARIO y me dicen: ‘Mirá, viene premiado’”, dijo Javier Nicaragua, quien tiene 13 años de vender lotería.





“A ellos les vale”



“Y si ustedes la van a poner a costilla de ustedes, como dice el dicho, ‘ta bueno’, no lo hagan por ellos, sino incluso por los mismos vendedores y jugadores, porque aquí los que salimos perdiendo somos nosotros, no son ellos, a ellos les vale si la sacan o no la sacan (la lista), porque ellos son los que agarran salarios fijos”, agregó.



Alejandra Pacheco, con 17 años de vender lotería, manifestó que ahora con mucha más razón dirá a sus clientes que busquen la lista de los premios en EL NUEVO DIARIO, ya que lo hará como “un servicio al pueblo”.



“Es bueno lo que van a hacer ustedes, ya que la Lotería no les va pagar, que ustedes continúen sacando la lista de la lotería. A los clientes por lo general yo les decía que la revisaran en EL NUEVO DIARIO”, aseguró.





Un mentiroso

Por su parte, el gerente general de la Lotería, Ernesto Vallecillo, señaló que la cancelación del contrato con EL NUEVO DIARIO se debió a que el diario La Prensa presentó un precio más bajo.



Esta posición fue desmentida por la gerencia general de EL NUEVO DIARIO, ya que históricamente este diario les ha brindado un mejor precio que la competencia, prueba de ello es que las listas del Sorteo Ordinario y La Chalupa eran publicadas en EL NUEVO DIARIO, y en La Prensa solamente la Sorteo Ordinario.



La gerencia general de END indicó que por tratarse de una empresa de carácter social, se pautaba con “un precio más que especial”.



Precisamente, el contrato que existe fue firmado con Vallecillo, el cual tiene validez a partir del 12 de junio del corriente, y el mismo establece que para ser rescindido por una de las partes debe notificarse por escrito con 15 días de anticipación, lo cual no fue así.



Durante la entrevista, Vallecillo primeramente criticó el hecho de que la Lotería pague a los periódicos por la publicación de la lista de premios, cuando los mismos circulan más esos días.



A esto le agregó el hecho de que la institución, a lo largo del año, ha estado basándose en la ley de la oferta y la demanda, lo que la ha obligado a hacer una serie de cambios.



“Hemos cambiado al proveedor del papel, porque encontramos uno que nos lo da más barato, hemos cambiado incluso al que hace la ruta de transporte de los trabajadores de la Lotería, que nos la da a precio más barato, y así hemos venido cambiando cosas”, refirió.





Más mentiras

Según Vallecillo, todo el año han estado en “la lucha entre lo que nos ofrece La Prensa y EL NUEVO DIARIO, en cuanto a la publicación de la lista de la lotería, entonces, en esta ocasión, La Prensa, después que negociaron con nosotros, nos bajaron el precio. De alguna manera, entonces nos pasó recientemente una oferta más atractiva”.



“Más barata, más barata, totalmente. Y como estamos en esta lucha, cuánto tiempo nos va durar, hasta que ustedes nos presenten una más bonita”, añadió.





¿Me está diciendo que esto no tiene nada que ver con la política editorial e informativa de EL NUEVO DIARIO?

No, porque si vos ves el análisis que hizo ayer o anteayer La Prensa del sorteo navideño, también fue un tanto negativo, no sé a dónde se fueron a conseguir unos concesionarios que decían que habían vendido muy poco el premio mayor.



En ocasiones vivimos vaivenes, unas veces ustedes nos tratan con cariño, otra vez La Prensa, otras veces ustedes se van contra nosotros. Pero como te digo, nosotros estamos en este momento en ese plan de ver cómo bajamos esos costos.





Según usted, no se trata de ningún castigo hacia el diario.



No, no, es decir, si vos valorás lo que dicen La Prensa y EL NUEVO DIARIO, es bastante parecido. Basta que ustedes vean el análisis que se hizo con el sorteo navideño, cuidado que EL NUEVO DIARIO fue más generoso que La Prensa, porque La Prensa metió unas dos, tres críticas, que a mi modo de ver son infundadas.





Dice que es independiente



Entonces, ¿tampoco está recibiendo usted una orden superior?

En eso, como nosotros no dependemos mucho del Presupuesto de la República, nuestra línea es relativamente independiente. Yo convoco a conferencias de prensa cuando me da la gana. Llevo tres días convocando a conferencias de prensa.