Edil Marenco ve bien la fórmula Argüello-Cuan

El alcalde Dionisio Marenco se mostró muy complacido ante la posible fórmula edilicia conformada por el ex vicealcalde Alexis Argüello y la ex ministra de Salud Maritza Cuan. “Me parece una buena fórmula”, aseveró el edil capitalino.



Marenco expresó que desconoce la intención del presidente Daniel Ortega al aparecer en público con Argüello y Cuan. “Los vi en los periódicos, pero también puede ser que coincidieron y nada más. No puedo deducir que sólo porque estaban juntos esa sea la fórmula. En el caso de que fuera, yo la veo buena”, reiteró el funcionario.



Además, dijo que Alexis puede hacerle contrapeso a Eduardo Montealegre en caso de que las fuerzas liberales elijan a este último como su candidato. Marenco dijo que “siempre ha pensado que si la oposición se junta, el Frente (Sandinista) la tiene más difícil, pero si no lo hace, es más fácil”.





Vamos a componer calles

El alcalde de Managua comentó que el próximo año su función estará enfocada en la reparación de calles. Indicó que hay mucha demanda de la gente para que les pavimenten las calles, y en proyecto está pavimentar el barrio Milagro de Dios, hasta llegar al cementerio.



Marenco comentó que el futuro alcalde tendrá que darle continuidad a las obras que están ejecutando en estos momentos, como son el drenaje, reparación de calles y obras de viabilidad, sobre todo puentes y pasos a desnivel, pues la ciudad está congestionada.



Igualmente, afirmó que el próximo año habrá aumento salarial para el personal que trabaja en la comuna, priorizando a los que tengan los salarios más bajos, como los barrenderos.



“Se aprobaron 30 millones de córdobas para el incremento y cuatro millones para el convenio colectivo, y se va a priorizar a los que realicen trabajos de calle, hasta llegar al área administrativa”, afirmó el alcalde.





Desayuno y juguetes

Marenco participó en la entrega de juguetes a los niños que viven en los barrios más pobres del Distrito Seis de Managua. Esta actividad se hizo en conjunto con iglesias cristianas de los Estados Unidos, y en coordinación con el pastor Daniel Ortega Reyes.



“Más de mil 200 niños recibieron un desayuno y juguetes, la alcaldía sólo hace la coordinación con el barrio, y del resto se encargan ellos”, dijo el funcionario.



Ortega Reyes dijo que también se entregaron tres mil juguetes en la isla de Ometepe, en el Reparto Schick, Ciudad Sandino y Granada.



Además, visitaron las cárceles de Granada, La Modelo y La Esperanza, donde entregaron paquetes personales a los internos.



“Se construyeron nueve casas a familias pobres en distintos lugares, y todo esto tuvo una inversión de más un millón de córdobas”, concluyó Ortega Reyes.