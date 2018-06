Arnaldo Arita y Jorge Cabrera, corresponsales de la agencia internacional de noticias Reuters en Nicaragua, denunciaron el robo y las agresiones sufridas por hombres encapuchados y custodiados por la Policía Nacional, mientras daban cobertura al ataque a los protestantes que este lunes permanecían en las barricadas del barrio El Edén, en Managua.

A ambos reporteros les robaron cámaras, cargadores, celulares, computadoras, lentes de fotografía, mochilas, dinero y documentos personales.

Arnaldo Arita aseguró que los equipos que le fueron robados tienen un costo estimado en al menos US$6,000.

El reportero llegó hasta el sector del puente El Edén, mientras la policía, acompañada de sujetos encapuchados y armados, desmantelaba las barricadas ubicadas en el sector y disparaban contra civiles.

“Cuando llegué al lugar uno de los policías le hizo señas a los encapuchados y se me dejaron venir seis tipos encapuchados y armados que para mí eran policías vestidos de civil. Les dije que era prensa internacional, pero no les importó. Me robaron a la vista y paciencia de los oficiales”, explicó Arnaldo Arita a El Nuevo Diario.

Según el reportero, cuando le robaron los encapuchados se dirigieron a las camionetas doble cabina en las que habían llegado. Cuando le preguntó a un oficial qué podía hacer para recuperar sus aparatos, este le respondió: “Retirate que te puede ir peor”.

Denuncia en Plaza el Sol

El corresponsal de Reuters interpuso la denuncia en la sede nacional de la Policía, en Plaza El Sol, la que fue recibida por el oficial Martín Guadamuz.

La institución dudó de la veracidad de la denuncia del reportero y le pidió remitir pruebas, como videos y fotografías, que más tarde él proporcionó.

El reportero se encuentra a la espera de que la institución regrese los equipos, tanto de él como los de su compañero Jorge Cabrera, como le prometieron.

Condena

Para el reportero Arnaldo Arita, el robo y la agresión de la que fue víctima no puede seguir ocurriendo.

“Es una censura, vandalismo apañado por la policía porque los mismos que me roban se fueron con la policía”, afirmó.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado la “continua represión” contra las libertades de expresión y de reunión en Nicaragua en los últimos días, en particular las agresiones físicas a periodistas.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que “atacar a la prensa es atacar la libertad de expresión y restringir el derecho de los nicaragüenses a estar informados”.