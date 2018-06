Cacería de protestantes en Managua y El Crucero

Al menos 45 personas que fueron detenidas durante las redadas ejecutadas por paramilitares y fuerzas policiales en Managua y El Crucero fueron enviadas a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), también conocida como El Chipote.

Únicamente dos jóvenes retenidos ayer fueron liberados y entregados a sus familiares la tarde de ayer. Sin embargo, los registros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) indican que 43 permanecen encarcelados.

Los liberados, identificados como Iván García y Edwin Calero, denunciaron golpizas “brutales” por parte de paramilitares encapuchados.

“Casi me quiebran la costilla, me golpearon donde me agarraron. Eran todos de civiles, pero andaban fuertemente armados”, relató Calero quien presentaba moretones en varias zonas del cuerpo y una herida en la cabeza.

Algunos de los detenidos participaban en las protestas desde las barricadas que fueron levantadas desde el fin de semana en barrios orientales de la capital como Larreynaga, Ducualí y El Edén.

No obstante, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha recibido denuncias de personas que fueron capturados en sus viviendas durante allanamientos ilegales en esas zonas. “Aquí nos encontramos frente a una flagrante violación al domicilio, porque se realizaron allanamientos de moradas ilegales”, declaró Braulio Abarca, abogado de dicho organismo.

“Los agentes de la Policía Nacional están entrando a las casas sin orden de allanamiento, están usando exceso de la fuerza, violentando las normas mínimas del debido proceso”, agregó Abarca.

Redada en El Crucero

Familiares de protestantes de El Crucero se apostaron ayer a las afueras de El Chipote para exigir la liberación de una decena de desaparecidos en una redada realizada por la Policía Nacional y grupos parapoliciales en un tranque ubicado en este municipio.

Hasta la tarde de ayer, las autoridades de la DAJ aseguraron que solamente tres personas originarias de El Crucero estaban detenidas en el lugar, mientras que los pobladores de ese municipio denunciaron que las turbas aún tenían sitiada la ciudad con varias personas secuestradas.