TAM del PLC restituye la convivencia familiar

La Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) falló a favor de Arnoldo Alemán un recurso de habeas corpus introducido por el doctor Mauricio Martínez.



El pasado 13 de diciembre, la Sala Penal Uno del TAM revocó al ex presidente el régimen de convivencia familiar, al tiempo que le confirmó la sentencia que lo condena a 20 años de cárcel, y dispuso confinarlo en El Chile.



“La Sala Dos da lugar al recurso de habeas corpus a favor de José Arnoldo Alemán Lacayo”, dicta la resolución, “manténgase en su vigor y efecto el beneficio de régimen de convivencia familiar otorgado a favor del amparado”, continúa, luego de argumentarse que la Sala Penal Uno no tenía competencia para suspender el amparo dictado por la Sala Civil Uno del TAM, y ratificado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.



El juez ejecutor de la reciente resolución, Francisco José López, visitará personalmente la hacienda El Chile para confirmar que las disposiciones de la Sala Dos del TAM hayan sido acatadas; la orden es que cualquier presencia del Sistema Penitenciario sea retirada de El Chile, lo que indudablemente no sucedió.



El vocero del PLC dijo que esta resolución no obedece a ningún tipo de trato o entendimiento entre liberales y sandinistas.



“Se le restituye porque eso era un adefesio, un juicio político (el fallo de la Sala Penal Uno del TAM) además por la condición de valetudinario de Arnoldo, además, en el país él no es el único reo que goza de este beneficio”, dijo Téller.