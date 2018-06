Exigen entrega de detenidos en El Chipote

El operativo implementado en conjunto por policías y encapuchados para desmontar barricadas en distintos barrios de Managua, dejó al menos a seis personas detenidas de manera ilegal, según organismos defensores de derechos Humanos.

La acción fue realizada en las primeras horas de la mañana en barrios, como Santa Rosa, reparto Pedro Aráuz Palacios, Villa Progreso y las inmediaciones del residencial Bello Horizonte, en el Distrito IV de la capital. Braulio Abarca, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que a los capturados los sacaron de sus viviendas.

Encapuchados queman casa de manifestante

Pedro José Reyes Pérez, Jaime Enrique Navarrete Blandón, Víctor Manuel Salvatierra, Henry Cajina Ocón, Carlos Bell Díaz y David José Martínez Gómez, de 15 años, son los nombres de las personas detenidas.

“Entre las 6:00 a.m. y 8:00 a.m. fueron detenidas ilegalmente, sin orden de allanamiento y sin orden de captura fueron apresados, observamos una deplorable violación a los derechos humanos”, criticó Abarca.

Violencia e intimidación

Familiares de las personas detenidas se hicieron presentes en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, en busca de una respuesta. Staycie González y Karla Cajina, esposa y hermana de Henry Cajina Ocón, respectivamente, contaron que personas encapuchadas y armadas de fusiles AK y armas hechizas ingresaron violentamente a la vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa.

“Rompieron puertas y candados, realizaron disparos y amenazaron a quienes estaban en el interior sin importarles que hubieran niños en la vivienda”, afirmó Cajina. Agregó que estas personas se llevaron los celulares, cascos de motociclistas y dinero.

Seis muertos en Bilwi y más terror en Managua

De acuerdo con González, los encapuchados tenían una lista de las personas a quienes debían de capturar.

“Estábamos en el cuarto, refugiados, él abrazó a los niños, ellos entraron y le preguntaron su nombre, y al identificarse lo sacaron”, dijo González.

Por su parte, una familiar de David José Martínez Gómez, de 15 años, confirmó que en días anteriores ella y el menor fueron parte del grupo de vecinos que levantaron barricadas para evitar ataques de turbas que se movilizan en motos y camionetas.

“Testigos me contaron que a él y a otro joven los llevaban montados en una camioneta un grupo de encapuchados”, dijo la fuente.

Por su parte la periodista Gloria Ruiz, mencionó que a su pareja, Carlos Antonio Bell, encapuchados y armados lo sacaron de su vivienda, ubicada en el reparto Pedro Aráuz.

“En la entrada de la cuadra se pusieron tranques y en la mañana (ayer) los andaban quitando, un grupo de encapuchados obligó a mi papá a que abriera el portón del porche, ellos gritaba cosas como: ¿dónde está la droga?, cuando escuche el alboroto y salgo, a mi novio lo tenían ya capturado, me aferré a él y les preguntaba por qué lo querían llevar, ellos me amenazaron con pistola y me obligaron a soltarlo”, narró Ruiz.

Buscan a detenidos en Nindirí

Claudia Mojica fue otra de las personas que se presentó ayer a El Chipote para tener noticias de personas detenidas el jueves pasado en Nindirí; en su caso buscaba a dos primos de su esposo capturados junto a otras 12 personas en la parroquia del pueblo por fuerzas policiales y civiles armados.

Senadores de EE. UU. insistirán en sanciones a funcionarios nicas

“Son dos hermanos los que busco, Rodolfo y Nicolás Boniche, de 24 y 28 años, dicen que los trajeron para aquí (DAJ); sin embargo, hasta ahora no nos han confirmado”, afirmó Mojica.

Las otras personas que fueron apresadas en Nindirí y que aún se desconoce su paradero son Guillermo Salgado Ortega, Juan José Jarquín, Julio César Cerrato, el doctor Rommel Aguilera, el también médico Holman Castillo, Luis Barbosa, Abelardo Jalina, Samuel González, Hadell Membreño, Isidro Tapia y Manuel Membreño.