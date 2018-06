Diálogo Nicaragua: Nombran a integrantes de mesa electoral, judicial y comisión de verificación y seguridad

El diálogo Nacional arrancó hoy en un ambiente bastante tenso tras registrarse ataques armados en los barrios orientales de Managua y un incendio en una vivienda del barrio Carlos Marx que dejó al menos cuatro personas fallecidas, entre ellos niños.

Representantes del Gobierno, sector privado, sociedad civil y estudiantes universitarios continúan dialogando este sábado para avanzar en la discusión sobre la democratización del país, tras alcanzar un acuerdo ayer.

Esta nueva sesión del diálogo se da luego de que de la noche de ayer se acordara permitir el ingreso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos y la OEA, para investigar los crímenes ocurridos durante la crisis que atraviesa Nicaragua. También se acordó preparar un plan para desmontar los tranques.

El Nuevo Diario presenta un minuto a minuto de lo que ocurre en el diálogo nacional de Nicaragua:

01:16 PM La Conferencia Episcopal informa que el próximo lunes se trabajará en las mesas de trabajo y la comisión de verificación y seguridad, y que el martes se abrirá la mesa plenaria de diálogo nacional.

01:01 PM Edwin Castro dice que la familia asesinada la mañana de hoy en Managua eran reconocidos sandinistas.

01: 55 PM La conferencia episcopal nombran los representantes de la CEN que acompañaran cada una de las mesas.

01: 49 PM Representantes de la Alianza Cívica y el Gobierno nombras sus miembros en la comisión de verificación y seguridad y la mesa electoral y Judicial.

12: 09 AM Obispos dan un tiempo para elegir a los miembros de la Comisión de Verificación y Seguridad y mesa Electoral y Judicial.

12:03 AM Obispos llaman a votación para formar una mesa judicial tres más tres.

Comisión de Verificación y Seguridad estará conformada por seis miembros de la Alianza cívica y seis representantes del Gobierno.

Las mesas electorales y judiciales estarán conformadas por tres integrantes de la Alianza cívica y tres del Gobierno.

11:59 AM El canciller de Nicaragua dice que no se debe promover el rompimiento constitucional. “Todos estamos al margen de cumplir con la constitución, respetemos el derecho de personas que protestan de forma pacífica, no más a la violencia”.

11:55 AM Obispos proponen conformar una mesa electoral tres más tres con un obispo como mediador.

11:51 AM Denis Moncada dice que la agenda de democratización no estuvo consensuada y que no pueden aceptar los puntos en agenda a como están planteados ahora porque Nicaragua tiene un Gobierno constitucional. “Lo que quiero dejar claro es que Nicaragua tiene un gobierno legítimo y constitucional y que se deben de cumplir con los procedimientos de la Asamblea Nacional”.

11:45 AM Jorge Solís fue electo como coordinador de la comisión que será acompañada de la CIDH, representantes de la UNión Europea y el alto comisionado para derechos humanos de la ONU, para investigar los actos ocurridos durante la crisis de Nicaragua.

11:42 AM Obispos eligen miembros de verificación

11:33 AM Monseñor Rolando Álvarez lamenta los hechos ocurridos esta mañana: “Reiteramos la urgencia del cese a la violencia, amenazas, crímenes y asesinato contra la población civil que causa tanto dolor a las familias nicaragüenses, en el nombre de Dios no más muerte”.

11:25 AM Luis Andino, representante de UNEN acusa a los miembros de la alianza de apoyar los sucesos ocurridos esta mañana en Managua. ​

11: 20 AM Adolfo Pastrán: Condena los actos de violencia ocurridos en el país “Hay que seguir haciendo el llamado de respetar la vida. Los de la Alianza dieron anoche conferencia de prensa diciendo que no iban a desmontar los tranques y eso también es un incumplimiento a los acuerdos”. ​

11: 16 AM Lesther Alemán pide una respuesta concreta al cese de la represión: “Amanecimos con dolor, queremos saber si habrá respuesta concreta de cese a la violencia. Hay video de la única sobreviviendo que se tiró del balcón. En el informe de la CIDH se dice que el gobierno debe desmontar a los grupos paramilitares y controlar la violencia”. ​

11: 11 AM Carlos Tünnermann: Insta a los representantes del Gobierno a cumplir los acuerdos “Sabemos quiénes son los que mandan a los encapuchados, con esos comunicados no nos vamos a engañar, ¿Ustedes cuando firman estos acuerdos están de acuerdo a cumplirlos?

11: 08 AM Michael Haely: Asegura que el Gobierno no ha cumplido el acuerdo. “Estamos en el diálogo bajo protestas porque no se para la represión. Hay evidencia de que los grupos paramilitares son responsables del incendio. Pedimos el cumplimiento de los acuerdos y que pare la represión”.

11: 05 AM El canciller de Nicaragua reitera el punto de número seis del acuerdo de ayer en diálogo, en el que se pide que se quiten los tranques.

11:00 AM Denis Moncada también lee el comunicado de la Policía Nacional en el que se afirman que los ataques cometidos esta mañana en Magua fueron efectuados por “grupos terroristas”.

10: 59 AM El canciller Denis Moncada lee el comunicado de los bomberos en el que se detalla el incendio de la casa de la familia que falleció en Managua.

10: 56 AM El cardenal Leopoldo Brenes, emite un mensaje por la familia que falleció tras ataque e incendio en una casa de Managua: “Hemos venido consternados, hemos mirado las imágenes que nos golpean a nosotros como pastores de esa muerte de esa familia”, creemos que todo esto debe de decirnos algo ¿Qué está pasando en Nicaragua?, creemos que se debe de llamar a un alto, porque se debe garantizar el respeto a la vida, porque nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona”.

10: 50 AM Realizan una oración de inicio y cantan el himno nacional de Nicaragua.

10: 20 AM Representantes de distintos sectores empiezan a llegar al Seminario Nacional. Todos han ingresado en vehículos, debido a la fuerte lluvia que se registra en el sector. 10: 00 AM Un fuerte dispositivo policial resguarda la entrada el Seminario Nuestra Señora de Fátima.





.