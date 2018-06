Nace otra bebé en tranque de Jinotepe

A eso de las once y cincuenta y dos de la mañana de este martes, Ana Julia Osorio Padilla, de 24 años de edad, fue atendida por paramédicos del tranque ubicado en el colegio San José, de la ciudad de Jinotepe, Carazo.

Ana Julia es originaria de Nandasmo y dio a luz a una hermosa y sana mujercita.

Por medio de llamada telefónica la joven y orgullosa madre, explicó a El Nuevo Diario que salió desde horas de la mañana de su casa de habitación en un taxi que ella ya había contratado anticipadamente.

"Yo salí en el taxi, ya iba en las últimas, pero al llegar a Jinotepe me bajé porque no había pasada, entonces los muchahos que estaban en el tranque me ayudaron y me llevaron a los bomberos, pero los bomberos me llevaron al tranque, cuando llegué todos corrieron a ayudarme y pues bien rápido nació mi hija", dijo Osorio.

La joven también relató que fue un jovencito el que atendió su parto y que aún no ha pensado qué nombre le pondrá a su niña.

"Él dice que es estudiante de medicina, pero que antes ya había atendido varios partos, mi niña nació bien, muy sana y pesó 6 libras", indicó la joven.

Ana Julia Osorio, después del parto, fue trasladada por los autoconvocados al hospital escuela regional Santiago.

"Agradezco mucho a los muchahos, porque si no hubiera sido por ellos, quién sabe que me hubiera pasado", añadió Osorio.

Cabe mencionar que esta es la segunda bebé que nace en este puesto médico, habilitado para atender a quienes resulten heridos por los ataques de civiles armados y policías.