Cacería por Cenis

La Fiscalía General de la República solicitó con carácter de urgencia ante un Juzgado Penal de Distrito de Managua el levantamiento del sigilo bancario para conocer los movimientos financieros y estados de cuenta de Eduardo Montealegre Rivas, Mario Alonso Icalbaceta y Gilberto Cuadra Solórzano, ex directivos del Banco Central de Nicaragua (BCN).



Según el fiscal general Julio Centeno Gómez, el objetivo es iniciar una investigación económica “a fondo” sobre las personas a quienes la Contraloría les determinó presunción de responsabilidad penal por las operaciones financieras que causaron graves perjuicios al Estado, posteriores a la emisión de Cenis por las quiebras bancarias.



Una de estas operaciones fue la subasta de bienes obtenidos por el BCN de los bancos quebrados, realizada de mayo a agosto de 2003.



La otra fue la renegociación de la deuda interna del país en 2003, que pasó de 492 millones de dólares a 604 millones, aunque con intereses más bajos y plazos más largos.



No tocan a los otros tres

Benjamín Lanzas Selva, Silvio Conrado Gómez y Ricardo Parrales Sánchez son los otros directivos del BCN con presunción de responsabilidad penal por dichos casos, pero el Ministerio Público no realizó ninguna solicitud sobre ellos.



La gestión la realizó personalmente Armando Juárez, Inspector General de la Fiscalía, ayer por la tarde, en la Oficina de Recepción de Causas de los Juzgados. El funcionario lo hizo en nombre del fiscal Centeno.



Allí mismo Juárez fue informado de que sería el titular del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias el encargado de ordenar a la Superintendencia de Bancos (SIB) el levantamiento del sigilo bancario. El juez es Julio César Arias.



Según Centeno Gómez, la Fiscalía únicamente se limitó a cumplir una orientación de la comisión interinstitucional que estudia el caso, y que está compuesta por esa entidad, por la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y la Contraloría.



“El objetivo es cumplir con una recomendación de la comisión interinstitucional, que es la que maneja la investigación del Ministerio Público sobre los Cenis”, afirmó.



“La comisión recomendó mandar a investigar el movimiento financiero de las personas: que se dirigiera ante un juez, y que éste, a su vez, por resolución fundada, ordenara a la Superintendencia hacer una investigación financiera sobre todo el patrimonio y el flujo y reflujo del movimiento económico de estas personas señaladas en la resolución de la Contraloría”, explicó.



No es político, dice Centeno

Centeno negó que detrás de la investigación se oculten intereses políticos, como ayer mismo reaccionó Eduardo Montealegre, al ser abordado por EL NUEVO DIARIO. “No hombre. Qué va a ser (político)”, expresó el Fiscal General.



De acuerdo al documento de solicitud del Ministerio Público, los bancos que tendrían que brindar información personal de Montealegre, Alonso y Cuadra son: Banpro, Bancentro, BAC y BDF.



Dichas entidades bancarias tendrían que responder si esas personas tienen o han tenido “cuentas bancarias en córdobas o en dólares, depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, durante el periodo que va de enero de 2003 a diciembre de 2007”.



Además, “de existir cuentas en las referidas entidades bancarias, informen sobre el flujo y reflujo de las mismas. De las firmas libradoras y beneficiarios”.



El fiscal Juárez confirmó que la pesquisa servirá para levantar causas penales en contra de los señalados.



“Esto conllevaría a una acusación. El levantamiento que está solicitando el Fiscal General está de cara a sostener cargos criminales y acusar a quienes tengamos que acusar”, aseveró desde la ventanilla de recepción en los juzgados.



El funcionario también reconoció que “este tipo de información es clasificada, privilegiada, pero tenemos acceso a ésta a través de este procedimiento”.



Reacción de Montealegre

“¿Y por qué no levantaron el sigilo bancario a todos los miembros de la Junta Directiva? Esto no puede ser político. Desde el momento en que lo hacen sólo con mi persona, y a otras dos personas, es eminentemente político”, reaccionó ayer Eduardo Montealegre cuando END le informó del trámite de la Fiscalía.



“Todos fuimos directivos del Banco Central. Todos votamos igual. No puede ser que se investigue a uno, y no a los otros. Esto es un hostigamiento y un acoso de parte de la Fiscalía, y directamente de parte del presidente (Daniel) Ortega y del doctor Arnoldo Alemán”, aseveró el líder del partido opositor ALN.



Montealegre resaltó que Benjamín Lanzas es tío de María Fernanda Flores, esposa del ex presidente y reo Arnoldo Alemán. Que Silvio Conrado es uno de hombres fuertes del Frente Sandinista. Y que Ricardo Parrales fue pareja de la ex vicealcaldesa de Managua por el PLC, Leda Sánchez.



Aseguró, sin embargo, que no se opone a la investigación financiera, aunque insistió en que “todos actuamos por unanimidad en el Banco Central”.



“El punto es: ¿por qué sólo a mí me van a investigar, y a Mario Alonso y Cuadra? ¿Por qué no a todos los ex miembros de la Junta Directiva del Banco Central? Soy inocente. Toda mi actuación ha sido correcta”, concluyó.



END intentó comunicarse con Mario Alonso y Gilberto Cuadra, pero no fue posible localizarlos.