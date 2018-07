Hermano de Mairena, baleado por policías

Un hermano del dirigente campesino Medardo Mairena Sequeira, de nombre Gabriel, fue herido de bala por policías antimotines este sábado durante un ataque a protestantes en la carretera entre el empalme de Lóvago y Santo Tomás, Chontales.

“Hasta hace 15 minutos (tres de la tarde del sábado) lo que sabemos que él está herido de gravedad”, confirmó vía telefónica Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Condena internacional a represión en Nicaragua

Carmona dijo que la situación en el empalme de Lóvago y Santo Tomás es bien delicada y que por ello miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los obispos y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanisław Sommertag, estaban mediando para evitar un mayor derramamiento de sangre en esa región del país.

Medardo Mairena fue detenido el viernes en el aeropuerto de Managua y la Policía Nacional solo informó que le acusan de terrorismo y asesinato. Se supone que está detenido en la cárcel El Chipote.

Fuego de fusilería

Nemesio Mejía, dirigente del Movimiento Campesino en Chontales, relató vía telefónica que ellos (los protestantes autoconvocados) decidieron abandonar el tranque que tenían en el empalme de Lóvago para negociar la libertad de Medardo Mairena, pero fueron emboscados.

“Nosotros dejamos el tranque que teníamos en el empalme de Lóvago para negociar la libertad de Medardo (Mairena), pero cuando estábamos a pocos kilómetros de llegar a Santo Tomás, los policías antimotines nos dispararon de frente con fusiles de guerra”, afirmó Mejía.

Disparan a ciudadanos en marcha en Granada

Fue en ese ataque que resultó herido de bala Gabriel Mairena, de 32 años y hermano de Medardo, a quien la Policía acusa de ser el responsable de la muerte de cuatro policías y un civil en el poblado de Morrito, jurisdicción de Río San Juan.

El ataque policial que tomó por sorpresa a unos cien protestantes, la mayoría campesinos, ocurrió a eso de las 11 de la mañana de este sábado, informó vía telefónica Nemesio Mejía, quien dijo desconocer la cantidad de heridos que dejó el ataque policial.

“No sé la cantidad de heridos porque yo iba al final de la caravana y al ser atacados por la Policía, a como pudimos nos dispersamos”, relató Mejía, agregando que hasta pasado el mediodía del sábado, ellos (los protestantes) se encontraban buscando refugio para proteger sus vidas.

Suenan alarmas

Los familiares y amigos de Medardo Mairena se mostraron preocupados la tarde del sábado porque en el portón de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) les comunicaron que en el listado de presos que están en El Chipote no está el líder campesino.

“Desde ayer (viernes) hemos preguntado por él y no nos dan información. Me dijeron que preguntara a las dos de la tarde (del sábado) y me dicen que no saben”, declaró Alfredo Mairena, hermano del dirigente campesino que también es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y participa en el diálogo nacional.

Obrero y estudiante mueren en la UNAN

Medardo Mairena y Pedro Mena, ambos dirigentes campesinos, fueron capturados el viernes en la terminal aérea internacional de Managua cuando se disponían a abordar un avión rumbo a Estados Unidos.

Minutos después de la detención, la Policía en una nota de prensa confirmó que tenía preso a Medardo Mairena y lo hizo responsable del crimen de cuatro policías y un civil el pasado jueves en Morrito.