Tomatierras invaden Mateare

Una nueva invasión de tierras se registró este fin de semana en el kilómetro 18 de la carretera Nueva a León, donde un grupo de personas desconocidas, quienes se movilizaban en camiones y camionetas, ingresaron en una finca privada de uso agrario.

De acuerdo a los habitantes de los sectores aledaños, durante la mañana del viernes arrimaron al sitio que pertenece al municipio de Mateare unas 20 personas armadas con machetes, cortando árboles y quemando el monte para abrir espacio y poderse dividir los terrenos.

“Un camión vino a dejar a esa gente, al principio eran como 20, pero en la tarde habían más y hoy (ayer), hasta niños trajeron, supongo que para que no los desalojen. Cercaron los terrenos y se instalaron con hamacas”, comentó la pobladora Verónica Rodríguez.

Además, otro de los vecinos que decidió omitir su nombre por seguridad, recuerda que “a la mayoría de ellos los trajeron en un camión y otros han venido en vehículos, pero días atrás estuvieron viniendo unos señores en camionetas lujosas a ver esos terrenos, lo que no me pareció extraño porque creíamos que eran los dueños de la propiedad”.

Sobre la vía se puede observar al menos unas 50 personas ya instaladas en la propiedad, quienes también colocaron una bandera roja y negra en la entrada. Sin embargo, la ausencia de la Policía Nacional ante este hecho tiene alarmada a la población aledaña.

“Cada vez están viniendo más personas que no parecen ser de aquí cerca, honestamente no nos afecta porque no han agredido a nadie de los alrededores, ni vinieron de manera violenta, pero es extraño que la Policía no venga a ver este caso porque es ilegal lo que hicieron”, afirmó otro habitante del lugar.

Invasiones

Las invasiones de tierras de forma violenta por parte de civiles armados y con uso de fuerzas parapoliciales iniciaron en mayo a nivel nacional, tanto en el sector rural como urbano, denunció en su página oficial la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

Tal es el caso de la propiedad ubicada en la pista Jean Paul Genie, que mide aproximadamente 14 manzanas, propiedad del Grupo Coen, la cual fue invadida el pasado 29 de junio por un grupo de 20 civiles armados.

Otros terrenos invadidos en Managua son una finca ubicada frente al Country Club Nejapa, en Sabana Grande y por Ciudad Belén, propiamente en la parte posterior a la pista del Aeropuerto Augusto C. Sandino.

Algunos de estos terrenos ocupados pertenecen a la Universidad Agraria, a la Alcaldía de Managua y otros son propiedad privada.

También se han registrado invasiones en Sabana Grande y al lado de la pista Suburbana.

Según Upanic, tras el estallido de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el pasado 18 de abril, al menos unas 25 propiedades con extensiones de 5 y 1,500 manzanas han sido invadidas por tomatierras.

De acuerdo al registro de denuncias, en total el área afectada asciende a 5,550 manzanas de usos agrícolas, forestales, pecuarios, habitacional, entre otros.