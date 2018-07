Raynéia Gabrielle Lima, de 31 años y originaria de Pernambuco, Brasil, fue asesinada de un balazo en el tórax la noche del lunes en Lomas de Monserrat, Managua, y vecinos de la zona aseguran que en ese momento oyeron ráfagas de armas de fuego.

Versiones extraoficiales indican que la joven, quien cursaba sexto año de Medicina en la Universidad Americana (UAM), fue abatida por un grupo de civiles armados encapuchados que custodian la zona.

Lima conducía su vehículo y visitaba a su novio en Lomas de Monserrat, y a las 11:30 p.m. del lunes fue atacada por tres civiles armados con pasamontañas, dijo a El Nuevo Diario un amigo cercano a la pareja, quien conversó con el novio de la víctima horas después del ataque.

“Quienes dispararon fueron tres encapuchados. Ella iba en dirección a la casa de su novio y él salió a recibirla e hizo señales para que no le dispararan. Entonces, a ella la dejan pasar y cuando acelera su carro uno de los encapuchados disparó en ráfaga”, relató el novio de Lima a su amigo.

Habitantes de Lomas de Monserrat aseguran que hay una constante presencia de parapoliciales en el sector y que estos colocan vallas a partir de las 8:00 p.m.

“Primero se escuchó una ráfaga intensa, horrible, como cuando atacaron la UNAN. 10 minutos más tarde se escuchó otra ráfaga de balazos menos intensa”, comentó una habitante del sector.

En una nota de prensa, la Policía Nacional atribuyó el crimen a un guarda de seguridad que no fue identificado ni presentado.

Habitantes del sector y amistades de la joven difieren de la versión oficial, según dijeron a EL NUEVO DIARIO bajo anonimato.

“Un guarda de seguridad que apenas cuenta con una pistola no tiene la capacidad de hacer tantos disparos, como los que se escucharon”, comentó un vecino.

Lima fue trasladada al Hospital Militar por su novio. “Llegó casi sin signos vitales, tenía una hemorragia tremenda, le hicieron una transfusión de sangre y se le llevó al quirófano. Ahí se vio que era una bala que atravesó hígado y tórax. Era una bala de alto calibre porque el orificio que causó en el tórax era de 15 centímetros y eso no lo hace una bala cualquiera”, detalló a El Nuevo Diario una fuente médica que también pidió no ser identificada, por temor a represalias.

El vehículo de la víctima está desaparecido. Su placa es M 170620, y todos los documentos quedaron adentro.

Policía conoce a testigo

A la 1:00 a.m., efectivos de la Policía Nacional llegaron al Hospital Militar a buscar al novio de la doctora, diciendo que lo llevarían “a reconstruir la escena”, pero el personal médico no lo permitió porque este no estaba en condiciones de salir.

Había llegado en estado de shock. “Se tiró de rodillas, se le subió la presión, se desestabilizó y quedó bajo observación; por eso no se permitió que se lo llevaran”, relató una fuente médica. A las 11:40 a.m. de este martes, el novio de Lima fue dado de alta. La nota de prensa de la Policía Nacional no menciona al joven, ni detalla que fue él quien la trasladó al hospital, pero sabe quién es porque lo llegaron a buscar al hospital.

Habló con su mamá

Hace 6 años Raynéia Gabrielle Lima llegó a Nicaragua con su entonces pareja, un nicaragüense de quien después se separó. Decidió quedarse en el país e ingresó a la UAM a estudiar Medicina.

Sus estudios los costeó trabajando como modelo de agencias y la universidad le otorgó una beca parcial, dijo una de sus compañeras de clases.

Actualmente cursaba el sexto año de la carrera y estaba en su año de internado como médica general, en el hospital Carlos Roberto Huembes de la Policía Nacional. da Costa, enfermera jubilada de 55 años, dijo a El Nuevo Diario que su hija pasó dificultades para terminar el curso, vendía “brigadeiros” (postre brasileño) y recibía ayuda financiera de sus exsuegros. "Desde los 5 años, ella decía que quería ser doctora. Siempre acompañaba mis turnos. Era su sueño quitar el dolor del prójimo y fue interrumpido”, comentó la madre entre sollozos.

La última vez que se comunicaron fue la mañana de este lunes, el día que la mataron. Al finalizar la llamada, le prometió a su mamá que se comunicaría con ella cuando estuviera en casa. Ya no fue posible.

Exige justicia

“¿Por qué lo hicieron con mi hija? No se involucraba en ninguna protesta. No importa el país donde haya pasado, puede ser hasta el final del mundo, pero yo quiero justicia”, dijo la madre.

La joven le había comentado a su mamá que Nicaragua estaba en conflicto y que planeaba abandonar el país en marzo del próximo año, cuando finalizara su internado.

“Yo le decía que tuviera cuidado al salir de casa y volver, que no anduviera sola. Ella tenía miedo, decía que era más seguro quedarse en el hospital que en casa; que a veces volvía en la ambulancia por miedo. Ayer (el lunes) le dije de nuevo que ella tuviera cuidado, pero no volvió, la mataron”, lamentó.

Brasil condena

El canciller brasileño Aloysio Nunes llamó a consultas al embajador de Brasil en Nicaragua, Luís Cláudio Villafañe, para explicar la muerte de la brasileña Rayneia Gabrielle Lima y lo que sucede en este país, informaron fuentes de la Cancillería. El Gobierno brasileño condenó la muerte de la estudiante y exhortó a las autoridades nicaragüenses a "identificar y castigar" a los responsables.

El embajador Villafañe dijo que “estamos buscando información junto al Gobierno porque nosotros no tenemos capacidad de investigación”.

“Entré en contacto con la Cancillería de Nicaragua para tener información clara. La embajadora de Nicaragua en Brasilia ha sido llamada para que nos explique lo que pasó”, explicó.

Según el diplomático, la mamá de la joven será quien decida si van a repatriar el cuerpo o las cenizas.

El asesinato de Lima se produce en medio de una crisis sociopolítica por manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, cuya represión ha dejado más de 300 muertos, según organizaciones humanitarias.

Ante lo ocurrido, el Gobierno brasileño reiteró su condena al "aumento de la represión, el uso desproporcionado y letal de la fuerza y el empleo de grupos paramilitares en operaciones coordinadas por los equipos de seguridad".

(Con colaboración de Alice de Sousa, del Diario de Pernambuco).