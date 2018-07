Director de la CPDH denuncia amenazas de muerte

El director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, denunció asedio y amenazas de muerte contra él, de personas afines al Gobierno.

Lo más grave, dijo Carmona, es que los actos intimidatorios también están dirigidos hacia su familia, pese a que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Día cien: más criminalización y judilización

“Quiero recordarle al Gobierno, que la CIDH brindó medidas cautelares para mi persona y mi núcleo familiar; por lo tanto, como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) las autoridades de Nicaragua están comprometidas a brindar protección”, señaló Carmona, alegando que las amenazas se deben a su labor de denunciar los continuos atropellos de las autoridades gubernamentales contra el estado de derecho y la violación del derecho a la vida.

El denunciante mostró varios mensajes de correo que le han enviado a él y sus hijos. Uno de los mensajes le llegó desde la cuenta “Columna Caza Perros”, el nombre dado a grupos de milicias sandinistas que eran jueces, jurados y verdugos, creados en el último semestre de 1979 para buscar y matar a los colaboradores del régimen de Somoza.

“Me han dicho que ya tienen ubicados a mis hijos y que en cualquier momento los grupos de paramilitares (del Gobierno) los van a detener y a torturar. Que no sean cobardes amenazando a la familia, que no tiene nada que ver con mi labor. Esta es responsabilidad mía de haber denunciado los abusos del Gobierno. Yo no les tengo miedo, solo los cobardes actúan de esa manera criminal”, dijo Carmona.

IML confirma que brasileña murió por balazo en el tórax

Señaló a la Policía Nacional por omisión, ya que trabajan de manera conjunta con los grupos de civiles armados que son señalados de amenazar, secuestrar y matar a protestantes.

El director de la CPDH dijo que enviará un informe a la CIDH con los detalles de las amenazas y el desacato del Gobierno a los compromisos internacionales, entre estos brindar protección a quienes le son otorgadas medidas cautelares.