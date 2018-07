Hermana de policía asesinado en Mulukukú pide verdadera justicia

La hermana del policía Carlos José Zamora, fallecido en el ataque de Mulukukú, demandó pero que se aplique a los verdaderos asesinos y no contra personas inocentes, como el alcalde de ese municipio, Apolonio Fargas.

María Magdalena Rodríguez, hermana del agente, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que el alcalde es inocente de los cargos que se le imputan, ya que hay testigos de que este (el 11 de junio) estaba en otro lugar al momento del ataque, por lo que considera que todo es un montaje del Gobierno para inculparlo, eliminar al edil y a los concejales liberales.

“Estoy consciente y me consta que el alcalde ese día no estaba en Mulukukú, pero a él lo implican”, alega Rodríguez, quien es concejal municipal por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

La concejal, también del PLC, Jesenia Flores Vega, aseguró que la única vinculación que las autoridades policiales tienen para detenerlo es la camioneta de la Alcaldía de Mulukukú, pero era ella la que tenía a su cargo el vehículo.

“El conductor que vive en Santa Rita y que guardaba la camioneta, me llamó por teléfono y me informó que a eso de las 9:40 p.m. cinco encapuchados lo intimidaron con un arma, obligándolo a entregarle las llaves. Dado que era de noche y recién había ocurrido eso, le dije que a primera hora fuera a interponer la denuncia del robo a la Policía, pero fue temprano que nos dimos cuenta que a las 5:00 a.m. había atacado a los policías”, dijo Flores.

La concejal señaló que como la camioneta había sido usada en el ataque, en la delegación policial no quisieron que se hiciera constancia que horas antes había sido robada.

“Esto es un montaje para sacar a los líderes liberales y tomarse la municipalidad. Da la casualidad que luego del incidente el vehículo fue abandonado en medio del camino y para el ataque no le removieron la placa. Si alguien usa un vehículo para cometer un crimen, trata de que no lo identifiquen y huirían en este, pero todo quedó para ser recuperado e incriminar a la municipalidad”, alegó Flores.

El director de CPDH, Marcos Carmona, dijo que por desgracia en estos momentos no hay estado de derecho y para atacar a los partidos opositores o cualquiera que proteste contra el Gobierno, es incriminado por delitos en acusaciones que no son sustentables en un proceso judicial imparcial.