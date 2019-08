EDITORIAL: La yihad contra los periodistas

La yihad contra los periodistas



En nombre de Dios, el Altísimo, declaramos la madre de las guerras a los periodistas infieles y a los cruzados de la oligarquía y el imperialismo.



No, no se crea que es una frase de los fundamentalistas musulmanes, sino de la yihad del presidente Ortega contra los medios de comunicación que no se alinean con la política informativa que, salida de la Secretaría del FSLN, rebota en sus radios y canales en forma de panfletos e incensarios.



Los hermanos adversarios políticos son perros rabiosos; los amigos críticos, traidores; y verdaderas inmundicias los periodistas y algunas ONG que viven demandando respeto institucional, Estado de Derecho y transparencia en el manejo de los recursos del Estado.



Es el lenguaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.



Pero faltaba algo más. Denunciar, con todo el riesgo que conlleva, que hay medios que preparan magnicidios.



¡Alerta, comisionada!, gritan, hay que protegernos más, y a las figuras políticas nacionales que tienen semejanza con Bhutto. Herejía para la pobre Benazir el compararla con Alemán.



Ni una palabra para también garantizar la vida y la integridad física de los periodistas que, señalados como magnicidas en potencia, pueden ser eliminados como consecuente profilaxia de los Consejos de Poder Ciudadano.



Que tome nota, pues, el pueblo nicaragüense sobre cuál es el mensaje que lleva todo ese terrorismo verbal vertido entre flores y camisas azules.