Pinceles y pinturas moviendo corazones

Sus pequeñas y delicadas manos sostenían con dificultad el pincel. “Me pincharon, me acaban de poner suero”, decía Diana, mientras nos mostraba las marcas de la aguja en su brazo, sin embargo, esto no era razón para dejar de asistir a sus clases de pintura.



Dianita, a como la llama el personal del albergue para niños con cáncer, tiene dos años y es originaria de Bluefields. Su cabecita sin cabello luce reluciente, al igual que su sonrisa cuando agarra el papel y los pinceles. “A ella no le gusta dibujar, tampoco usa las crayolas, sólo las acuarelas”, nos dice Ediluz Tellería, su maestra de arte.



Tellería relató que las clases de arte son parte del taller “Colores de esperanza”, el cual inició en abril, sin devengar salario alguno. “Éste era un proyecto que quería hacer desde hace varios años, pero no le interesó al Instituto Nicaragüense de Cultura ni al Ministerio de Salud de las administraciones pasadas”, dijo la artista.



Fue hasta en junio de este año que ambas instituciones apoyaron la iniciativa de Tellería y le abrieron las puertas del Hospital “La Mascota”. Relató que empezó dando clases a 60 niños del albergue, de los cuales dos ya fallecieron. Ahora también le enseña a dibujar y pintar a los pequeños que están internos por cualquier otra patología en el hospital infantil.





“Me olvido que estoy enfermo”



Juan Agustín Reyes Pacheco es de Nueva Guinea y le detectaron cáncer a los seis años, y desde entonces tiene ocho años de viajar a Managua para realizarse la radiación y quimioterapia. “Cuando yo pinto me alegro mucho, hasta se me olvida que estoy enfermo. La pintura me da ánimos para seguir vivo”, afirma, mientras camina por los pasillos del hospital después de su consulta médica.



Reyes Pacheco realizó este mes su primera exposición junto a otros niños en las salas del hospital “La Mascota”. Sus obras tienen como motivo la Navidad, pero desde ya está preparando su próxima exhibición, donde plasmará los paisajes de Nueva Guinea. “Me gusta pintar árboles, lomas, animales, combinar colores y crear”, comenta, mientras busca pinceles en la sala de pintura.





Además, hizo un llamado a las instituciones y a las empresas privadas a apoyar este tipo de actividades, ya que desde que él visita el hospital nunca había recibido cursos de pintura. “Queremos que nos manden papeles, cartulinas y colores para seguir animando a más niños”, dijo Juan.





“No sabía la magnitud del proyecto”



Tellería expresó que nunca imaginó la magnitud que tendría este taller de arte en los niños, pues a muchos les ha levantado la autoestima, por eso trabaja con ellos hasta en el tiempo de vacaciones.



La artista refirió la historia de Dalila Rosales, una niña de 14 años procedente de la isla de Ometepe. “Cuando ella ingresó no decía una sola palabra, no sabía comunicarse, ahora lo hace a través de la pintura y hasta expuso siete de sus obras”, dijo Tellería.



Ediluz comentó que quien quiera trabajar con estos pequeños debe ser una persona muy sensible, pues son niños enfermos y están conscientes de la gravedad que implica tener cáncer.



“Me interesé por ellos una vez que llevé a mi hija de emergencia al Hospital ‘La Mascota’, pues padecía de asma crónica. Vi a un grupo de niños peloncitos dibujando con tiza en el suelo, me acerqué y les pregunté si les gustaba dibujar. Ellos me respondieron que sí, pero que no tenían nada con qué hacerlo, porque eran de lugares pobres y remotos del país”, relató.



“En este curso tengo niños de Río San Juan, del empalme de Alamikamba, de la isla de Ometepe, Puerto Cabezas, Nueva Guinea, y de todos los poblados fronterizos del país. Todos son pobres y por su enfermedad la mayoría no ha asistido a la escuela. Son niños que necesitan ayuda y por ello pensamos realizar una exposición en el mes de mayo, donde los niños podrán vender sus obras y recaudar dinero para su estadía en el albergue”, dijo Tellería.



Todos los niños esperan la llegada de Ediluz para poder pintar y olvidar por un momento que están enfermos y entretenerse. Tellería pidió apoyo para que los pequeños puedan continuar el taller. “El que nos quiera ayudar, puede enviarnos papel, acuarela, carboncillo, tela y caballetes al INC, al proyecto ‘Colores de Esperanza’”, concluyó la artista.