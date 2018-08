Transportistas incrementan pasaje en Carazo

Desde este jueves comenzó a circular un comunicado donde se informa del incremento de la tarifa del pasaje del transporte interurbano de los municipios de Carazo hacia Managua.

El comunicado que circula en todas las unidades de transporte de la zona, solo está firmado y sellado por los representantes de las cooperativas, pero no cuenta con el sello ni firma del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).

"Estimados usuarios, por este medio se les informa que a partir del día lunes 20 de agosto el costo del pasaje hacia Managua incrementará, esperamos su comprensión ya que el costo del combustible es muy alto al igual que el costo de los repuestos, lo que nos eleva el costo de operación y necesitamos seguir brindando un servicio de calidad", reza el comunicado.

El incremento ha provocado descontento entre los usuarios del servicio de trasporte.

Yolanda Medina, usuaria de interlocales de la ciudad de Diriamba, asegura que el incremento afecta directamente al más pobre.

"Siempre los más afectados somos los usuarios, los que diario viajamos hacia Managua, no veo porque hay un incremento, si el combustible está estable, no ha subido de precio", dijo Medina.

Asimismo el usuario Douglas González, rechazó el incremento, pues según él no hay autoridades que den la cara y los transportistas siempre hacen lo que quieren.

"No hay autorización legal del Ministerio de Transporte, no hay leyes que se respeten en este país, todos han incrementado a como han querido el pasaje, pero está en manos de nosotros los usuarios hacer valer nuestros derechos, porque siempre dicen que van a reparar las unidades y es mentira, no dan un buen servicio a la población", alegó el usuario.

Aumenta el pasaje para las rutas Jinotepe- Managua

El Nuevo Diario buscó la versión de los representantes de cooperativas de transporte de Carazo, pero se nos informó que se encontraban en una reunión.

El precio del pasaje de Jinotepe y Diariamba hacia Managua pasó de cs25 a cs30 en bus ordinario. De cs30 a cs35 en microbús expreso y de cs33 a cs40 en interlocal.

El precio del pasaje de San Marcos-Managua pasó de cs30 a cs35 y el de San Juan de la Concepción (La Concha)-Managua ahora cuesta cs30, cinco córdobas más de lo que costaba antes del incremento.