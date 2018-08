Transportistas incrementan las tarifas de pasaje interurbano

Por medio de una circular que no está autorizada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) los transportistas que cubren las rutas entre Managua y algunos municipios de Carazo, buscan informar a los usuarios que a partir del lunes deberán pagar más por el pasaje.

Según doña Yolanda Medina, usuaria de interlocales, ubicados en la ciudad de Diriamba, los cuales pertenecen a la cooperativa Coodevo, el incremento afecta directamente al más pobre.

“Siempre los más afectados somos los usuarios, los que viajamos diario hacia Managua, no veo porqué hay un incremento si el combustible ha estado estable”, dijo Medina.

Asimismo el usuario Douglas González, rechazó el posible incremento ilegal en la tarifa del pasaje, pues según él los transportistas siempre hacen sus caprichos.

“No hay autorización legal del MTI, todo mundo ha incrementado a como ha querido el pasaje y ni brindan un buen servicio”, alegó González.

Marvin Medrano, chequeador de la cooperativa Josué 1:9 en la terminal UCA, dijo que “se rumora que va haber alza, pero los conductores de las unidades de Jinotepe-Managua siguen cobrando lo mismo C$30, solo estamos esperando que nos confirmen para hacerlo efectivo, pero hasta el momento la tarifa se mantiene igual”.

Alzas en otros departamentos

En un recorrido realizado por las terminales de buses de la capital, El Nuevo Diario, logró constatar que desde hace quince días el pasaje del servicio ordinario que cubre la ruta Chinandega-Managua en la terminal del mercado Israel Lewites incrementó en un 20%, el pasaje al pasar de C$77 a C$92 y el servicio interlocal subió de C$85 a C$110.

“Ya hay un alza y lo decidimos a nivel de cooperativa, porque de parte del MTI no es oficial, ya que ellos no han querido aprobar las tarifas a nosotros, pero están conscientes y por eso no nos están aplicando ninguna multa. Esta decisión es a nivel nacional”, afirmó Rubén Darío Lacayo Ruiz, propietario y conductor de uno de los buses que cubre la ruta de Chinandega.

“Las cooperativas y los dueños de concesiones optamos por esta decisión porque nos estamos ahogando. El combustible está caro, las llantas, los repuestos, y el mantenimiento también. Además no hay usuarios, pueden revisar el rol diario, traemos trece pasajeros de ida y seis de vuelta y solo de combustible gasto 2,100 córdobas. Esta unidad no se puede mantener con eso y estamos operando solo por mantener las concesiones y no dejarlas abandonadas”, añadió Lacayo Ruiz.

Por otro lado, en la terminal de microbuses UCA, los conductores de los interlocales que viajan hacia Masaya, ya están circulando con el comunicado expuesto en las ventanas de las unidades para conocimiento de los usuarios.

“A nosotros los dueños de las unidades solo nos dicen cobren tanto y eso hacemos. El pasaje a Masaya antes costaba C$20, pero esta semana empezamos cobrando C$23, aunque hay pasajeros que nos siguen dando los C$20 y se los agarramos para evitar problemas, pero a partir del lunes se cobrará lo establecido”, expresó Rommel Gómez, chequeador de las unidades interlocales de Masaya.

Leoneses inconformes

En el departamento de León, el alza de la tarifa en el transporte intramunicipal se aplicó desde el pasado 24 de julio, ocasionando inconformidad entre los usuarios.

Las distintas cooperativas instalaron carteles que anunciaban dicho incremento, las cuales también carecían de firma y sello del Ministerio de Transporte.

La ruta interlocal León-Managua pasó de cobrar C$61 a C$71, mientras la ruta expresa subió de C$52 a C$60.

También, el taxi interlocal León-Chinandega-Corinto aplicó un incremento del 16%, este pasó de C$31 a C$34 y la ruta León-Matagalpa incremento de C$81 a C$99 y en la ruta intermunicipal, León-Nagarote la tarifa pasó de C$22 a C$26; en El Jicaral subió C$8 a C$38; en Quezalguaque de C$8 a C$12 y en Telica de C$6 a C$10.

Fuerte incremento Managua-Peñas Blancas

Uno de los incrementos más altos reportados por la ciudadanía, se dio en los buses que cubren la ruta entre Managua y la frontera de Peñas Blancas, donde el valor del pasaje pasó de C$87 a C$150.

En la misma ruta los buses ordinarios aplicaron un incremento del 64% al subir la tarifa de C$67 a C$110.

En Estelí también se reportó alza de pasajes, el viaje expreso pasó de C$90 a C$100 y el ordinario sufrió un incremento de C$12, al pasar de C$78 a C$90. Asimismo el viaje expreso de Somoto a Managua incrementó de C$110 a C$140.

Con colaboración de: Tania Narváez, José Luis González, Lésber Quintero y Máximo Rugama.