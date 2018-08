Costarricenses protestan violentamente contra ingreso de nicaragüenses

Cientos de costarricenses se manifestaron hoy en un parque en el centro de San José, contra el ingreso de nicaragüenses que piden refugio, pero la protesta terminó en disturbios, ofensas y varios detenidos.



Con gritos de "¡Fuera nicas!" y con banderas y camisas de Costa Rica, los costarricenses organizaron una marcha para protestar contra el ingreso que ellos califican como masivo.

La manifestación, que en un principio iba a ser pacífica, terminó con disturbios, ofensas y varios detenidos, extraoficialmente se maneja un total de 20 capturados por desorden público.





La misma policía reprimió y obstaculizó el trabajo de la prensa, el fotógrafo de Efe y colegas de otros medios de comunicación fueron agredidos verbal y físicamente, no les permitieron tomar fotos y los amenazaron con llevarlos a las patrullas para transportar detenidos.

"Estamos protestando porque la Policía de Migración está dejando pasar a demasiados extranjeros nicaragüenses hacia Costa Rica y realmente no se puede aguantar más porque esto es una invasión", manifestó a Efe Luis Mauricio Vargas.





Añadió que los extranjeros han tomado el parque de La Merced, ubicado en el centro de la capital "como si fuera de ellos, la ley defiende demasiado a los nicaragüenses y por eso es esta protesta, no queremos más nicaragüenses".

Los discursos de xenofobia aumentaron luego de que el Organismo de Investigación Judicial indicara que un nicaragüense sería el responsable de asesinar a una turista española en la localidad de Tortuguero (Caribe).



La nicaragüense Aura Laguna expresó a Efe que no se debe generalizar, porque también existen muchas personas de su país que llegan a trabajar y aportar a la economía de Costa Rica.



"Es cierto que muchos nicaragüenses han venido a hacer daño, pero a favor de los nicaragüenses hay muchos que estamos aquí honradamente ganándonos el sustento. Aquí en Costa Rica hay mucha corrupción, mucha droga y vandalismo, robos y asaltos, no solo de nicas también de ticos y si van a ofendernos, que no digan que todos somos malos", dijo Laguna.



Costa Rica es un pequeño país de 4,9 millones de habitantes y cerca del 8 por ciento de su población es inmigrante, la mayoría nicaragüense.

Tras la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, las autoridades costarricenses han reportado un incremento exponencial de solicitudes de refugio de ese país.



La Dirección de Migración y Extranjería ha revelado que recibía en promedio por mes entre 60 y 120 solicitudes de refugio. Sin embargo, solo en junio Costa Rica ha recibido al menos 5.200 solicitudes de refugio.



Organismos humanitarios, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han contado entre 317 y 448 muertos en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente, quien reconoce 198 víctimas.



Hoy se cumplen 4 meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.