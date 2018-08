Costa Rica ha sido uno de los principales destinos de los migrantes nicaragüenses que buscan oportunidades laborales, y después del 18 de abril, cuando iniciaron las protestas cívicas contra el gobierno de Daniel Ortega, la nación costarricense ha recibido miles de solicitudes de refugio de nicaragüenses.

El Nuevo Diario conversó con Daguer Hernández, subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, quien explica qué es el refugio y qué beneficios da a quien la recibe.

¿De cuánto ha sido el flujo migratorio regular de nicaragüenses hacia Costa Rica y en qué cantidad porcentual ha crecido en los últimos tres meses?

Primordialmente no ha crecido el flujo de nicaragüenses hacia Costa Rica, se ha mantenido normal y en algunas ocasiones ha bajado. Lo que sí ha incrementado son las solicitudes de refugio, cuando antes había 10 solicitudes de nicaragüenses ahora hay 1,000 o 2,000 por mes. Ya tenemos 19 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses, pero como flujo te puedo hablar del flujo normal que hemos tenido todos los años. Es sostenido.

¿En qué consiste la figura de refugio?

Es una figura que siempre ha existido. En nuestra Ley General de Migración y Extranjería está en el artículo 106. Somos un país firmante de la Convención de los Refugiados desde 1951, así que dentro de esos compromisos internacionales y junto con la legislación nacional que protege a los refugiados, nosotros como país mantenemos esa legislación para las personas de otros países que quieran ingresar y solicitar protección del Estado costarricense a raíz de los conflictos que tengan sus países; no es algo que surgió meramente por Nicaragua, sino que existe y está para todas las nacionalidades.

¿Es cierto que más del 80 por ciento de los nicaragüenses solicitantes de refugio están radicados en Costa Rica desde antes de la crisis? ¿Es esto legal o solo pretenden regular de esa forma su situación migratoria?

No pueden optar a refugio, ellos más bien están abusando del refugio para poder regularizar su situación migratoria. Ellos deberían de optar por alguna otra categoría migratoria, no por refugio. El problema es que ese 80% es el que nos está, de alguna forma, haciendo más lento el resolver las solicitudes de refugio, porque entonces tenemos un montón de gente que ya vive en Costa Rica, que no son refugiados y que quieren ingresar por refugio, por alguna razón, que normalmente son económicas, porque las otras categorías cuestan dinero, cuestan 200 o 300 dólares, mientras que la categoría de refugiado es gratuita, pero al final a ese 80%, o el porcentaje que sea, se le va a rechazar la solicitud de refugio.

¿De qué otros países solicitan refugio en Costa Rica?

Otros países son Venezuela, El Salvador, también Colombia; y hay gente de otras nacionalidades, en algún momento hemos tenido hasta un palestino.

¿Qué ofrece Costa Rica para que haya tantas personas pidiendo refugio en ella?

No es lo que ofrezcamos, porque nosotros como país no le ofrecemos al migrante ni al extranjero, ni al refugiado, ninguna condición especial. Incluso, el refugiado a lo que tiene derecho cuando se le acepta su solicitud de refugio y el Estado reconoce que es una persona refugiada, a lo que tiene derecho es a una identidad válida, que no implica que tenga derecho per se a una casa o a un trabajo o al Seguro Social. La persona en Costa Rica tiene que buscar por sus propios medios el acceso a la vivienda, al trabajo. Tampoco el Estado regala ningún tipo de dinero ni de ayuda para que la persona pueda optar por esta condición y que sea más atractiva que alguna otra categoría migratoria.

¿Tiene algún costo económico un refugiado para el país?

Como Estado, al no alimentar a los refugiados no incurrimos en gastos, lo único que le damos es la identidad; por ello el refugiado tiene que gestionarse por sí mismo su alimentación, su vestido, su vivienda y su trabajo.

¿Cómo funcionan los albergues y quién los administra?

Nosotros solo tenemos dos Centros de Atención Temporal de Migrantes (Catem). La condición de temporalidad prima en ellos, implica que las personas van a estar ahí por cierto tiempo, no de forma perpetua. La cantidad de nicaragüenses que tenemos en los Catem es muy poca, porque los nicaragüenses tienen algún lugar, algún familiar o algún espacio dónde ir. Entonces, en el caso del Catem Norte, por ejemplo, al día de ayer (miércoles 15 de agosto) había 21 personas nicaragüenses y 40 extrarregionales. Si ves, los migrantes extrarregionales son más que los nicaragüenses, que generalmente vienen y se ubican con familiares o amigos que les dan acogida y ahí comienzan a rehacerse o reconstruirse.

¿Qué requisitos debe cumplir un nicaragüense para optar a un permiso de trabajo?

Depende del trabajo. Eso lo determina el Ministerio de Trabajo, porque necesita estar en un oficio o en un trabajo autorizado. La formalidad está en la Ley General de Migración y Extranjería y los requisitos son básicos y casi que los mismos de las personas que quieran optar por una residencia. El asunto es que tienen que pagar o dar algún tipo de remuneración o contribución al Estado para poderles otorgar el permiso. Nosotros consideramos a las personas trabajadoras como una categoría especial, les damos, a solicitud del interesado, la posibilidad de la autorización del Estado costarricense para que trabajen por un año, prorrogable, pero tiene que estar autorizada por el Ministerio del Trabajo. Ejemplos de categorías habilitadas son: empleada doméstica, trabajadores agrícolas, algunas categorías profesionales con títulos reconocidos en Costa Rica son como anestesiólogos, oficios o profesiones determinadas en las cuales tenemos faltante de personal.

¿Un nicaragüense que no opta por la categoría de refugiado, qué alternativas tiene para poder establecerse en el país?

Si no opta por refugiado, puede quedarse en una categoría especial que es la de trabajo, puede integrarse dentro de una residencia permanente o temporal. Las residencias temporales están establecidas en el artículo 79 de la Ley General que es religiosos, gerentes de empresas, inversionistas, científicos, deportistas, pensionados, artistas, o puede ser residentes permanentes, que son aquellos que tienen vínculos con hijos costarricenses.

¿Cuánto tiempo puede permanecer un refugiado en Costa Rica?

El tiempo que dure el conflicto en su país de origen. Incluso, los periodos de renovación de la condición de personas refugiadas van en determinación del estatus de su país de origen y de que se mantengan las condiciones por las cuales le fue otorgado el refugio. Debemos diferenciar entre refugiado y solicitante de refugio. Lo que tenemos ahorita con los nicaragüenses, apenas es solicitantes de refugio, no refugiados.

¿Existe un documento que les acredite como solicitantes de refugio y que les permita permanecer en el país?

Hay un carnet que dice que es solicitante de refugio y que puede permanecer en el país.

Una vez que se recibe el carnet de solicitante de refugio, ¿cuánto tiempo pasa para presentarse nuevamente a Migración?

Normalmente como tres meses. El carnet es provisional, después del carnet pasan como tres meses para presentarse. El proceso implica que hace la solicitud de cita, en la cita llena un formulario, se le da un carnet provisional con el cual se le asigna una cita posterior para una entrevista que realizan funcionarios calificados de Migración. En esa entrevista se toma la decisión si se le otorga la condición de refugiado a esa persona o no.

¿Qué pasa con un nicaragüense que no puede viajar a Costa Rica con pasaporte porque solicitarlo puede poner su vida en peligro o ser capturado? ¿Puede optar a refugio?

Puede optar a refugio con alguna identificación como cédula o carnet de estudiante.

El presidente Alvarado asegura que Costa Rica como país ha enfrentado la llegada de los nicaragüenses con todas las herramientas que tienen a mano, ¿qué expectativas tienen para los meses venideros?

No podríamos definir una expectativa de un lado o del otro. Le doy un ejemplo, un día de estos estaba en Peñas Blancas y me dijeron que las solicitudes de refugio habían disminuido; entonces, imagínese usted si las solicitudes han disminuido no podemos sugerir tendencias de que vayan a aumentar o disminuir. Por el momento estamos resolviendo lo que tenemos y vamos a resolver lo que tenemos, adecuando nuestra institucionalidad para cualquier proceso, sea que aumente o sea que disminuya.

¿Está preparada Costa Rica para darle trabajo a los migrantes nicas?

Como te decía al inicio, la migración que tenemos registrada es una migración que ha sido absorbida históricamente en Costa Rica en diferentes trabajos. Lo que sucede ahora es la migración natural y normal histórica, no podríamos contestarle detalles de si estamos preparados porque implica un análisis más grande. Hay personas con formación universitaria o académicos que tienen oportunidad de desarrollo, porque Costa Rica es un país de oportunidades y más para personas que tengan algún grado de educación.

¿Qué mensaje podría dirigir a quienes solicitan refugio?

Pedirles que las personas que realmente necesiten refugio sean las que lo soliciten, porque la solicitud de quienes no lo necesitan va en detrimento de los mismos nicaragüenses, porque hay personas que necesitan la protección de refugio del Estado mientras otros quieren usar el sistema para poder esquivar pagos que se hacen al Estado costarricense. Pedirles que tomen consciencia.

Ese es un tema más de Registro Civil, esta es la Ley de opciones y naturalizaciones que determina otros requisitos y otros años, pero indica que en 5 años la persona que tenga residencia legal puede optar por la naturalización pero no solo los años importan, sino exámenes de español, de estudios sociales, tener vínculos con costarricenses.

¿Un refugiado debe permanecer obligatoriamente en Costa Rica por algún mínimo de tiempo?

Si usted como refugiado regresa a su país de origen incumple con toda la normativa de refugio. Usted puede salir a cualquier lado menos a su país de origen, a menos que sea una condición especialísima, pero si no media esa condición y se sale con su carnet se terminó su condición de refugiado.