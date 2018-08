Matan y entierran a ciudadano para robarle, en barrio El Pilar

Consternados se encuentran los habitantes del barrio El Pilar, de Managua, luego que la esposa de don José Thomas Corea, de 68 años, conocido popularmente como “Pepe”, encontrará el cuerpo de este en estado de descomposición y semienterrado en el interior de su vivienda, la tarde del viernes.

De acuerdo con los vecinos se conoció que el occiso habitaba solo en la casa desde hace más de 5 años, porque padecía de algunos problemas síquicos por lo que estaba bajo tratamiento médico. Lo que llamó la atención de los vecinos fue que tenían alrededor de tres días de no verlo.

Aparentemente el móvil del crimen fue el robo de las pertenencias y dos vehículos que se encontraban en la casa; sin embargo, los vecinos aseguraron no haber escuchado ruidos extraños en los últimos días.

“Él vivía solo, no tenía problemas con nadie aquí, lo único malo es que perdía la memoria, deliraba, pero estaba tomando tratamientos. Un día de estos me llamó la atención que no lo había visto, creí que podía estar enfermo porque cuando se sentía mal no salía de la casa o sus hijos se lo llevaban”, contó una de las vecinas más cercanas al fallecido, quien prefirió el anonimato.

“Su esposa doña (María Teresa) vino a darle su vueltín el viernes y lo encontró muerto, y dijo que le hacían falta todas las pertenencias de la casa y los carros, me preguntó que si había escuchado algo, pero nosotros no vimos salir a nadie, ni escuchamos sacar nada de la casa, menos los carros, por eso estamos alarmados”, aseguró la vecina.

Sin embargo, los vecinos relataron que don José Thomas acostumbraba a llevar personas desconocidas a la vivienda cuando no tomaba su medicamento y los confundía con familiares.

“Dicen que él tenía un sobrino en la casa, pero el problema es que no se sabe, si en realidad era pariente, porque él recogía a personas de la calle y decía que era su familiar. Por hacer una caridad, hubo alguien que le quitó la vida, son unos inhumanos porque este señor no le hacía daño a nadie, al contrario entre medio de sus delirios ayudaba a la gente”, lamentó la vecina.

Afirnan que era padre de ministra

De acuerdo con la publicación de un medio oficialista, señalan al fallecido como padre de María José Corea Pérez, ministra de Marena. También afirmaron, en dicha nota, que el jueves 16 de agosto su hija interpuso una denuncia por su desaparición ante las autoridades policiales, quienes le confirmaron a los familiares la tarde del viernes sobre el asesinato de su padre al llegar al lugar de los hechos y sobre el robo de dos vehículos, dos computadoras portátiles y una cama, entre otras pertenencias.

Según el mismo medio de comunicación, las autoridades ya lograron recuperar los vehículos robados y tienen identificados al autor principal del crimen y sus cómplices, lo cual podría ser dado a conocer en las últimas horas.