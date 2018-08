Buseros le suben 10 córdobas a pasaje entre Carazo y Managua

Una cartulina en la que se leía: "A partir de hoy lunes 20 de agosto el costo del pasaje es de 40 córdobas, atentamente Codevo", amaneció esta mañana en la terminal de microbuses de la Cooperativa Obreros del Volante (Codevo), que cubre la ruta Carazo-Managua.

Los usuarios al ver que el incremento es iniciativa de los dueños de los buses y no algo estipulado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, comenzaron a alegar que el cobro es ilegal y que no lo iban a pagar.

La respuesta de cobradores y conductores fue que el aumento lo decidieron los socios y que era a ellos a quienes debían reclamar.

La calidad del servicio prestado por las cooperativas Josué 1:19, Granma y Codevo, que son las tres que cubren este corredor, es calificado como pésimo por los usuarios del transporte de esta región del país.

Además de llevar pasajeros en la famosa banquita, ocupan el pequeño corredor ubicado entre los asientos para subir a al menos 6 ó 7 personas, provocando incomodidades en los pasajeros que van sentados porque prácticamente llevan encima a los que van de pie.

Además, hacen parada en cualquier sitio, por lo tanto no prestan el servicio expreso que se supone.

Según uno de los cobradores, el negocio no está bien para los socios porque ante la ausencia de estudiantes universitarios solo están haciendo dos vueltas, lo cual deja un margen de ganancia pequeño.

Sin embargo, los usuarios replicaron que esa situación no es culpa de ellos y opinaron que "si elolos creen que ese negocio ya no no les resulta pues que cambien de trabajo".

“Yo creo que este aumento al pasaje es demasiado exagerado, 10 córdobas de una, aduciendo que lo hacen para prestar un mejor servicio, cuando el trato al pasajero es malísimo, pues creo que el sector transporte, pase lo que pase en el país, nunca sale perdiendo", consideró Eliezer Mendieta.

"Los platos rotos los paga el usuario. Hoy no subieron gente de pie, pero basta verlo esta semana y la siguiente volvemos al mismo problema del montón de gente de pie y la incomodidad, además no hay una voz oficial del Ministerio de Transporte”, indicó Patricia Morales, otra pasajera.

Según explicaron, con este incremento de 10 córdobas ya no llevarán pasajeros de pie, no obstante, eso mismo dijeron cuanto el pasaje subió a 30 y solo fue efectivo en la primera semana.

Además, no parece lógico decir que subirán el costo para brindar un buen servicio porque esa es su obligación desde que empezaron a trabajar, consideran los usuarios.

Por otro lado, muchos pasajeros cuestionaron si la Codevo y las demás cooperativas son autoridades en este país, porque se dan el lujo de incrementar el costo de pasaje como si ellos fueran algún ente regulador.

“Me parece que es una prueba más de que en este país el gobierno ya perdió el control de todo y todos, no es posible que los transportistas que son un gremio privado pero que goza de subsidios, decidan cuándo y cuánto subir un pasaje, sin que las autoridades se manifiesten. ¿Es decir el MTI está de adorno? Los usuarios y el pueblo en general estamos indefensos en este país”, señaló otra usuaria que prefirió omitir su nombre.

Buscamos a los agentes del MTI que se mantienen en la terminal de buses ubicada frente a la Universidad Centroamericana, donde chequean la salida de las unidades hacia Masaya, Granada y Carazo, pero curiosamente ninguno estaba allí.

Cabe resaltar que hace dos semanas ocurrió una situación similar en el corredor hacia Masaya y Granada, y hasta por hoy los usuarios han tenido que resignarse a pagar porque las autoridades competentes no han sancionado los cobros ilegales.