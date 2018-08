Hijo de hombre arrastrado por la Policía, va a juicio por terrorismo

Vidal José Canizales Hernández, hijo de Oswaldo Canizales, el hombre que fue arrastrado por una patrulla de la Policía Nacional en Carazo, el pasado nueve de agosto, fue enviado a juicio por terrorismo.

Según la denuncia que hizo el padre de Vidal José Canizales ante medios de comunicación hace dos semanas, su hijo fue sacado de su casa con violencia y cuando la Policía se lo llevó le dijeron “que lo iban a investigar y que en 48 horas se lo iban a regresar”.

Tras la denuncia que hizo Oswaldo Canizales sobre la “detención ilegal” de Vidal y la desaparición de otro de sus hijos, la Policía lo detuvo y lo arrastró en una patrulla por las calles de Carazo, pero horas más tarde fue liberado y ahora su hijo es acusado de terrorismo.

Aída Hernández, madre de Vidal José Canizales, asegura que a su hijo lo han golpeado y que está detenido injustamente.

"Como es posible que estén haciendo ésta injusticia con personas inocentes, han puesto a mi familia por el suelo, no somos delincuentes, mi hijo no es ningún terrorista y tampoco ha participado en ningún tranque. Nos cerraron las puertas, no nos dejaron estar presente en la audiencia, esto es un atropello a los derechos humanos", expresó Hernández.

Vidal José Canizales junto a Pedro José Flores Álvarez, Antonio Álvarez García y Hernán de Jesús López, son acusados de varios delitos entre ellos terrorismo, y fueron enviados a juicio oral y público para el próximo cinco de noviembre.

Fany García abuela de Antonio Álvarez García, de 18 años de edad, denunció que su nieto fue sacado por la fuerza desde el interior de su vivienda el pasado 16 de agosto.

"El recibió un disparo en la espalda el día del ataque a Diriamba, él iba para su trabajo, yo lo llevé al hospital pero me dijeron que tenía que sacarlo, antes que se lo llevara la Policía, él estuvo tres semanas fuera de la ciudad, pero como la Policía hizo una reunión en el colegio Centro Escolar y dijo que ya no los iban a buscar, que las madres podíamos estar tranquilas, él regresó a la casa confiado, pero todo era mentira porque llegaron a la casa, se lo llevaron y ahora lo acusan de un montón de delitos", expresó Fany García.

Según los abogados defensores, aún no hay pruebas contundentes en contra los acusados.

"A mi defendido lo están acusando del delito de portación ilegal de armas de fuego, pero ni los testigos y ni las pruebas no son suficientes para que Hernán esté detenido, no hay una sola prueba que lo inculpe", expresó Rito Cruz, abogado defensor.