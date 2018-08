Nueve trabajadores despedidos de la UNAN en Chontales

Nueve trabajadores de la Facultad Regional Multidisciplinaria en Chontales (UNAN-Farem), denunciaron haber recibido cartas de despido firmadas por la dirección de recursos humanos de la universiddad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

"El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que a partir del día 20 de Agosto 2018, la UNAN-Managua da por finalizada la relación laboral o de trabajo existente entre usted y la institución, mediante la aplicación del preaviso de ley, establecido en el artículo 45 del Código del Trabajo de la República de Nicaragua", dice parte de la carta de despido que le llegó al docente de matemáticas Jorge Luis Benítez.

Entre los despedidos están otros docentes de matemática como Winston Zamora Díaz y Jairo José Flores Morales; así como el el bibliotecario Marvin Marín y los guardas de seguridad Duston Salablanca Escobar y otro del que solo se pudo conocer el nombre Aristides.

Otros pesonas despedidas son Bertha Téllez, Jimmy Pérez y Elda Laguna Lumbí, quienes se desempeñaban como docentes de ciencias económicas. Laguna también era funcionaria de la secretaría académica de esta facultad.

El profesor Jairo Flores se destacó en el 2017 como el mejor docente de la UNAN a nivel nacional.

Cinco de las personas despedidas son docentes y el resto pertenecían al área administrativa.

"A lo legal ya me lo esperaba. Si me preguntan el motivo (de mi despido) eso es algo que ni las mismas autoridades superior responden porque según ellos no saben... irónico que nuestras autoridades no conozcan al personal con el que laboran", escribió Jorge Luis Benitez en su muro en facebook.

El Nuevo Diario trató de obtener una entrevista con el decano de la Farem de la UNAN en Chontales, Emilio López, para consultarle sobre los despidos, pero no fue localizado ni en su oficina, ni vía telefónica.