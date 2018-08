Una colaboradora del diario Metro, del grupo ND Medios, denunció este miércoles que fue insultada y agredida por un hombre que viajaba como pasajero en un vehículo.

Graciela Mora, promotora del periódico tabloide que se distribuye gratis en las intersecciones en Managua, se disponía a entregar un ejemplar cuando un hombre joven que iba en el asiento trasero de un vehículo tipo sedán, le lanzó un puñetazo a la cara luego de expresar ofensas contra ella y el diario.

Mora, quien labora para Metro desde hace dos años, relató: “Pasé con el periódico, pero me devolví porque ellos me llamaron y me dijeron: ‘regalame Metro’. En eso, el hombre me golpeó con la mano en la cara, pero yo lo esquivé un poco, porque si no me hubiera dado en la nariz, y me rozó aquí (en la mejilla). Y me dijo: ‘Maldita basura’”.

El hecho ocurrió a eso de las 8:30 a.m. de este miércoles en el semáforo de la entrada a Esquipulas, en carretera a Masaya, donde usualmente trabaja Mora repartiendo el periódico cada mañana. Además del atacante, en el carro iban tres hombres más y una mujer.

“Cuando me golpeó, la mujer (que acompañaba al sujeto en el vehículo) le dijo (al agresor): ‘Más duro le hubieras dado’; y el conductor aceleró. O sea, que fue algo planeado”, agregó Mora, quien afirmó que otras personas que estaban en el lugar la auxiliaron.

Los agresores huyeron rápido en el vehículo, por lo que no fue posible tomar la placa. Mora dijo que interpondría una denuncia ante la Policía Nacional.

En una ocasión anterior, afirmó Mora, una mujer expresó desde el interior de su carro: “Periódico 100% mentiras”, en referencia al diario Metro.

Esta misma mujer, le había lanzado antes a Mora una bolsa de agua helada a en este lugar.