Madre de adolescente que le marcaron FSLN en el brazo denuncia que Policía no le permite asistencia legal

La madre del adolescente quien denunció ante organismos de derechos humanos que su hijo fuer marcado con las siglas del partido de Gobierno por oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), desistió interponer la denuncia ante la Dirección de Asuntos Internos, debido a que le negaron el ingreso de su representante legal.

"Yo no voy a entrar sola. Tengo derecho a que esté presente mi representante legal, no veo porque no puede estar conmigo y mi hijo. No me siento segura. No voy a pasar", declaró la madre.

La madre del menor era acompañada por un abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), pero en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, no le permitieron la entrada.

Según la madre del mejor, los oficiales de la policía le dijeron que para interponer una denuncia solo tenía que ir ella y su hijo y que su representante legal no los podía acompañar, la señora aseguró que siente desconfianza por parte de la institución, razón por la cual decidió no poner la denuncia hasta que le permitan el acompañamiento de su abogado.

La madre del adolescente reiteró que se siente indignada por lo que le que le hicieron a su hijo “porque es una violación a los derechos humanos”.

De acuerdo al testimonio del menor, al pasar por la Estación 5 de la Policía Nacional observó a un grupo de policías con uniformes negros y chalecos con las siglas de la DOEP, quienes lo llamaron para requisarlo.

“Me preguntaron que a dónde iba y que si conocía a Lesther Alemán (líder de la Coalición Universitaria). Les dije que no, pero si lo conociera tampoco se los diría”, relató el adolescente.