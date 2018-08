CSE convoca a elecciones regionales en Nicaragua para el 3 de marzo del 2019

El Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó a las elecciones regionales de la Costa Caribe de Nicaragua, para el 3 de marzo de 2019.

Los magistrados del CSE brindaron una conferencia de prensa a medios oficialistas, en la cual confirmaron que el 3 de marzo de 2019 serán las elecciones regionales en el Caribe de Nicaragua.

​En estas elecciones regionales de Nicaragua se elegirá a 90 diputados (45 para el Caribe Sur y 45 para el Caribe Norte).

El Caribe de Nicaragua está distribuido en 30 circunscripciones electorales, explicaron las autoridades.

La convocatoria de las elecciones regionales la hizo el magistrado vicepresidente del CSE, Lumberto Campbell.

Estas serán las octavas elecciones regionales que se celebrarán en Nicaragua, de acuerdo con lo informado por el CSE.

El magistrado Campbell destacó que "el proceso electoral ha favorecido a la unidad caribeña, regional y nacional, y que los candidatos que sean inscritos deberán cumplir con ciertos requisitos como la igualdad de género, entre otros".

A mediados de agosto, una representante del partido Yatama dijo que en las actuales condiciones no están dispuestos a participar en las elecciones regionales de Nicaragua.

“Nos sometemos a la voluntad de las comunidades. Hay una amarga experiencia en las últimas elecciones municipales (noviembre 2017), donde hubo muertes. La gente está convencida que no tiene sentido participar bajo las leyes actuales si no cambia la Ley Electoral, si no cambian los responsables de los concejos regionales, no hay posibilidad de tener una competencia limpia”, afirmó Brooklyn Rivera, representante de Yatama en la Asamblea Nacional.

Por su parte, el Partido Liberal Constitucionaolista (PLC) ha dicho que sí participará en las elecciones regionales.

Los partidos políticos no han confirmado, tras la convocatoria del CSE, si participarán en las elecciones regionales.