Partidos opositores dudan ante elecciones regionales del Caribe de Nicaragua

Algunos de los principales partidos políticos de oposición de Nicaragua mostraron hoy sus dudas sobre participar en las elecciones regionales de la costa Caribe, el 3 de marzo de 2019, ante el contexto sociopolítico que vive el país centroamericano.

Luego de la convocatoria a elecciones emitidas este lunes por el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Partido Conservador (PC) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), informaron de estar indecisos sobre participar en los comicios, mientras que Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el partido indígena Yatama se mostraron escépticos.

Las dudas se deben a que Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica, originada por una serie de protestas desatadas después del 18 de abril, tras unas fallidas reformas a la seguridad social que intentó aplicar el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Diversos actores políticos y sociales de Nicaragua, e incluso el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como su secretario general, Luis Almagro, han pedido a Ortega adelantar las elecciones generales de 2021 para marzo de 2019, en un proceso "libre, justo y transparente", ante una respuesta negativa.

La solicitud de elecciones adelantadas tiene como objetivo para representantes de la OEA, superar una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos en protestas contra Ortega, cuyo Gobierno reconoce 198, y a quien la oposición acusa de manipular en su beneficio todos los resultados electorales desde 2008.

"Que nos diga claramente si va a haber las reformas a la ley electoral y si va a haber cambios en el sistema electoral, esas son las variables para decidir nuestra participación o no", dijo el presidente del Partido Conservador, Alfredo César, a periodistas.

Por su parte el PLC, informó que "va a analizar" su participación, ya que si bien existen dudas sobre reformas necesarias a la Ley Electoral, ven los comicios como una oportunidad "para que los nicaragüenses se expresen sobre quién desean ellos que esté al frente".

Ciudadanos por la Libertad y Yatama no presentaron una respuesta inmediata tras la convocatoria del CSE, dada su posición de exigir condiciones de competencia justa en un proceso electoral.

Por su parte, el representante del PLC, Mario Asensio, vio las elecciones como "un espacio democrático" del que "no hay que aislarse", y su par de la Alianza por la República (APRE), confirmó su participación, "porque si no, no somos partido político".

En los próximos comicios internos de Nicaragua, serán elegidos 45 miembros del Consejo Regional de la Región Autónoma Caribe Norte (RACN) y otros 45 del Consejo Regional de la Región Autónoma Caribe Sur (RACS), para totalizar 90.

Las elecciones regionales en el Caribe de Nicaragua se realizan el primer domingo de marzo cada cuatro años.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.