ONU entregará informe sobre Nicaragua a miembros del Consejo de Seguridad 

Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la misión en Nicaragua de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dijo este miércoles que entregaran el informe sobre la crisis en Nicaragua a los miembros del Consejo de Seguridad.

Según Fernández Maldonado existe la posibilidad que un país solicite un debate urgente sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua y se adopte una resolución, donde el informe puede servir como alentador de los órganos más importantes de Naciones Unidas.

“Este informe será un insumo que van a leer los miembros del Consejo de Seguridad de la UNO para evaluar la situación de Nicaragua”, explicó Fernández Maldonado.

El coordinador de la misión de la ONU en Nicaragua declaró que hay una propuesta de reunión del Consejo de Seguridad de la UNO para el cinco de septiembre, donde se analizaría la crisis de Nicaragua.

“Está prevista y propuesta una reunión en la cual se vería el caso de Nicaragua el cinco de septiembre, esto ya aparece en el programa pero tiene que ser aprobado por los votos de nueve miembros del Consejo de Seguridad, esto elevaría a la instancia de mayor nivel de Naciones Unidas donde van los aspectos de seguridad, que preocupa más al mundo la situación de Nicaragua”, declaró Fernández Maldonado durante la presentación del informe de la OACNUDH en Managua.

Fernández Maldonado detalló que con este informe lo que se quiere es tener información de ámbito nacional e internacional, sobre el cual se pueda tratar de contribuir una salida a la crisis que enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril y que ha dejado entre 322 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 198 según el Gobierno y más de 450 según organismos de derechos humanos de Nicaragua.

Con respecto al adelanto de elecciones Fernández Maldonado dijo que son los nicaragüenses quienes van a decidir, no los actores internacionales. “Nosotros podemos colaborar para dar un marco en el cual esto fluya en cuanto al diálogo, no vamos a poner nosotros los temas del diálogo y no vamos a decidir la ruta que se vaya a seguir, serán ustedes que decidan cual es la mejor forma, serán ustedes los que decidan ¿Cuál es la Nicaragua que la mayoría de nicaragüenses quiere?”, reiteró.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU presentó hoy en Ginebra, Suiza el informe sobre la situación de Nicaragua e instó a la comunidad internacional a tomar medidas para frenar la crisis.

Zeid Ra'ad Al Hussein dijo que Nicaragua “está sumida en un clima de miedo" y que el grado de represión "es tan alto" que ha forzado al exilio a los nicaragüenses.