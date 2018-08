Familiares de joven calcinado en León dicen que acusación contra universitarios es una injusticia 

Familiares de Cristian Emilio Cadenas, el universitario de 23 años, cuyo cadáver fue encontrado calcinado el pasado 20 de abril en los escombros de unas instalaciones contiguo al Centro Universitario de la Universidad Nacional, (CUUN), en la ciudad de León, dicen que acusación contra estudiantes es una injusticia.

La Policía Nacional acusó este miércoles a miembros del Movimiento Universitario 19 de Abril, que fueron detenidos el 25 de agosto en León, de ser los responsables del crimen en contra del joven Cadenas, pero los familiares de este reaccionaron sorprendidos por la acusación.

“Sería una injusticia culpar a personas que son inocentes, porque no estamos seguros que ellos lo hayan asesinado (a Cadenas), para nosotros estos jóvenes son inocentes al igual que otros que están detenidos, pero no podemos culpar a nadie, son las autoridades correspondientes las que deben de investigar”, expresó Eva María Terán, suegra de Cadenas.

Byron José Corea, Christopher Olivas, Yaritza Rostrán, Víctor Obando, Luis Hernández Quiroz, Levis Artola, Juan Alvarado y Eva María Terán, fueron acusados por la Policía por de ser los responsables del crimen del estudiante Cristian Emilio Cadenas, además se les inculpa de terrorismo, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenazas de muerte.

Eva María Terán expresó que cuando la familia interpuso la denuncia ante la Policía por la muerte de Cadenas, el comisionado Miguel Carmona, jefe de Auxilio Judicial en León, expresó que lo que había ocurrido era un acto de imprudencia del joven (Cadenas), que ellos no tenían explicación y que no podían acusar a nadie”, expresó Terán.

Según Terán, no entiende por qué ahora la Policía acusa a los jóvenes del Movimiento Universitario 19 de Abril de asesinar a Cadenas, quien era estudiante de segundo año de agroecología, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León.

“Eso es como algo ilógico para la familia porque la Policía se está contradiciendo, ahora salen con esto después de cuatro meses, que son estos jóvenes, por qué no hicieron eso en los primeros días o semanas cuando él falleció”, argumentó la suegra de Cadenas en representación de la familia doliente.

La señora Terán reiteró que no entiende la contradicción de la policía en este caso.

“Exigimos justicia, por la muerte de Cadenas, que se nos aclare su muerte, quien fue el que lo asesinó, porque nosotros no estamos claros que estos jóvenes hayan sido, porque hay jóvenes ahí que eran estudiantes que lo conocían y que sabían que era parte de organización del CUUN”, comentó Terán.

Yerri Estrada, uno de los miembros del Movimiento Universitario 19 de Abril en León, se solidarizó con sus compañeros detenidos y acusados.

“Están siendo acusados por delitos que no han cometido, no solo son los 7 jóvenes de León sino que son más de 300 retenidos injustamente, no seamos indiferentes a lo que está ocurriendo, alcemos nuestra voz por la injusticia que está ocurriendo”, expresó Estrada.

Los familiares de los jóvenes detenidos aseguran que van a luchar para que se sepa la verdad y sacar a sus familiares de la cárcel porque ellos “son el presente y futuro del país, no terroristas".

La mamá de Nayrovi Olivas, Jaquilin Valdivia aseguró que su hijo no es un criminal, como dice la policía. "Es un muchacho que quiere un país libre, con libertad como dice la Constitución", manifestó.

Por su parte, la mamá de Byron Estrada, Maria Estrada, expresó que su hijo lucha por la libertad y autonomía universitaria. "mi hijo no es terrorista, repudiamos todo lo que le imponen a los muchachos. No aceptamos esas mentiras", expresó Estrada.