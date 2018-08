Luego de dejar el desayuno para su hijo en manos del oficial que custodiaba la entrada a la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, José Tórrez Herrera fue capturado por civiles armados, denunció su esposa Ana María Arteaga. Ocho horas después el padre fue liberado junto a su hijo, quien estuvo 10 días preso.

Desde hace más de una semana Tórrez Herrera y Arteaga visitaban la cárcel capitalina en la que fue recluido su hijo Ken Tórrez Arteaga tras ser detenido en Nindirí el pasado 19 de agosto, cuando participaba en una caravana opositora hacia Masaya.

Arteaga relató que ella y su esposo caminaban hacia la salida de El Chipote cuando fueron interceptados por un vehículo blanco del que se bajaron cinco hombres que forzaron a Tórrez a subir.

“Yo me opuse porque se lo llevaban y como no estaba dejando que abrieran la puerta, llegó un hombre y me empujó. Él me dijo: ‘dejalos que me lleven, no le hagan nada (a ella)’”, contó Arteaga.

El caso de la detención ilegal de Tórrez Herrera, contador de profesión y extrabajador de la estatal Petronic, fue denunciado ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Hasta el mediodía de este miércoles, las autoridades policiales de la Dirección de Auxilio Judicial no habían respondido a la petición de familiares de brindar información sobre las causas de la detención y el estado del detenido.

Sin embargo, Artega confirmó la liberación de su esposo e hijo, y agradeció a todas las personas que difundieron su denuncia y apoyaron para su liberación

Estaban amenazados

La esposa del detenido también denunció ayer que luego del encarcelamiento de su hijo, ocurrido luego de una manifestación en Nindirí, han recibido amenazas por parte de simpatizantes del partido de Gobierno.

“A nosotros nos mandaron un mensaje que no anduviéramos poniendo denuncias en ningún lado ni andar en los organismos de derechos humanos. A mí me mandaron ayer (el martes), casualmente, un mensaje que yo era levantadora de plantones y de marchas”, afirmó.

Ken Torres Arteaga fue capturado por fuerzas parapoliciales a las 4:00 p.m. del domingo 19 de agosto y fue presentado al día siguiente por la Policía Nacional acusado de “conspiración para el terrorismo” y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, sus familiares negaron su vinculación con dichos delitos.