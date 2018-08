Ortega llama “instrumento de terror” a la ONU

El presidente Daniel Ortega Saavedra calificó como “instrumento del terror y la mentira” al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por haber publicado un informe que revela violaciones a los derechos de miles de nicaragüenses que protestan contra el Gobierno desde el pasado 18 de abril.

“Estos organismos, de Naciones Unidas en este caso, este organismo que tiene que ver los derechos humanos no son más que unos instrumentos de la política de la muerte, el terror, la mentira, son infames”, aseguró Ortega este miércoles en un discurso por conmemoración de los 51 años de la Gesta Guerrillera en Pancasán.

En el acto, realizado en la rotonda Hugo Chávez, Ortega mostró cajas que, según afirmó, contienen las firmas de más de medio millón de partidarios del Gobierno que piden justicia por los daños materiales y muertes ocurridas durante las protestas.

“La población pide justicia, mientras la mayoría de organismos de derechos humanos, tanto internacionales como locales, no actúan con justicia. Para ellos los policías muertos no existen; si el torturado es sandinista, no existe”, declaró.

Ortega indicó que los responsables de que se cometiera “genocidio” en distintas partes del mundo “son los dueños de esta comisión de derechos humanos de las Nacionales Unidas”.

“Imagínense”, agregó, “se han adueñado de continentes enteros, donde han cometido genocidio”.

“Vienen a Nicaragua porque los invitamos. En su informe, los 22 policías asesinados no existen; para ellos los terroristas golpistas son unos angelitos, que no torturaron a nadie, no mataron a nadie, entonces, a estos 22 policías, ¿quiénes los torturaron?, ¿quiénes los asesinaron?, a los hermanos desaparecidos en los tranques, ¿quién los tiene?”, cuestionó Ortega.

Para este organismo de la ONU, “no existieron los tranques, no dicen una palabra de eso en esos informes, no hablan de los tranques que vinieron a romper la tranquilidad del pueblo, a matar, a asesinar a trabajadores del Estado, a sandinistas, vinieron a destruir la economía y la seguridad social; por eso se lanzaron con tanta furia y rabia, como perros rabiosos buscando como destruir a Nicaragua”, expresó el mandatario.

Ortega comentó que “en el mundo cada vez más ya nadie cree en los organismos internacionales, porque se convierten en instrumentos de los poderosos”.

Seguro Social

“Vamos a hacer llegar estas firmas a los ciegos de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, las vamos a compartir lógicamente con los pueblos hermanos que se mantienen solidarios con el pueblo nicaragüense”, añadió Ortega.

El restablecimiento de la paz, la seguridad y la recuperación de la actividad económica son “condiciones con las que vamos a salvar la seguridad social, vamos a salvar el seguro para los trabajadores”, prometió el presidente nicaragüense.

La ruta para que Nicaragua recupere sus niveles de paz, seguridad, desarrollo económico, es el “diálogo del pueblo con el pueblo, ese es el diálogo más efectivo que puede existir, el diálogo de la familia con la familia”, expresó.

“Si después de la terrible guerra de 1979 a 1990, logramos la estabilidad, logramos acercarnos; con más razón ahora. Es conversando pueblo con pueblo que vamos a asegurar la paz y el progreso del país”, enfatizó Ortega.

Quiere lista de refugiados

El presidente Ortega anunció que pedirá al Gobierno de Costa Rica el listado oficial de los nicaragüenses que han solicitado refugio o asilo en ese país, para identificar a las personas que hayan participado en los tranques y protestas y tengan acusaciones por delitos.

“Vamos a proponer formalmente a las autoridades costarricenses que nos pasen el listado de los que están pidiendo allá refugio, asilo, para poder decirle: de todo este listado, son estos nada más los que tienen acusaciones por delitos, porque torturaron, mataron, huyeron porque quemaron. Se lo vamos a decir con toda claridad y si los quieren dejar allá en Costa Rica, pues que los dejen”, señaló Ortega.

Aseguró que están identificados los que cometieron crímenes y que esos sí tienen que ir al proceso judicial y que el juez decida cómo se les aplica la ley.

El mandatario recalcó que “vamos a formalizarle al Gobierno de Costa Rica esta propuesta, ver el listado y luego incluso, el acuerdo correspondiente con las garantías de que aquellos que no tienen causa alguna aquí en nuestro país, que no cometieron crímenes, pueden regresar y nadie los va a tocar y se puedan reencontrar aquí con sus familias. Vamos a pedir el listado”.

Ortega dijo que en los meses de crisis, entre abril y julio, unos “26,000 nicaragüenses han migrado a Costa Rica; las autoridades costarricenses hablan de que es una migración controlada, no es una migración que los lleve a una alarma”.

“La mayoría se han ido porque, bueno, cuando hay t

“Los que se sienten libres de pecado, pueden regresar con la seguridad de que nadie los va a detener”, reiteró Ortega.