La Policía Nacional desalojó a más de 20 familias que se habían tomado un terreno privado de cinco manzanas que pertenece al Instituto Nacional Diriangén, en la ciudad de Diriamba, Carazo.

Los tomatierras habían construido casas de zinc en el costado sur del Instituto desde que inicioaron las protestas en contra del gobierno en esta ciudad.

Según la señora Marina Parrales, ella no tenía donde vivir y pagó mil córdobas por un pedazo en este terreno.

"A mí un hombre que vive cerca de aquí me dijo que me vendía el pedazo de tierra, yo lo compré en mil córdobas, pero no me dieron ningún documento solo fue de boca, yo lo hice por necesidad", argumentó entre nervios Parrales.

Los tomatierras culparon directamente al director del Instituto Diriangén, según ellos por haberles autorizado a quedarse para que cuidaran el centro, que en algún momento personas habían amenazado con quemarlo.

"Nosotros estamos aquí por necesidad, habíamos llegado a acuerdos con la alcaldía que nos reubicarían, pero ahora nos amedrentan con los antimotines. No vamos a salir de aquí hasta que nos den respuesta, porque nosotros los hemos apoyado en marchas, dando firmas, hemos dado la cara por el partido, ahora nos tienen que ayudar", alegó uno de los tomatierras que no quiso identificarse.

Cabe mencionar que estas familias ya habían hecho zanjas para conectarse al sercvicio del agua potable y planeaban hacer las conexiones eléctricas para tener luz eléctrica.

Félix Alberto Ferrufino, de 43 años, y Franklin Poveda, de 27, son las dos personas fallecidas en una balacera ocurrida el jueves pasado en terrenos ocupados por tomatierras en la comarca Nejapa, carretera vieja a León, donde también se reportaron varios heridos.

El hecho ocurrió cuando un grupo de personas, que invadieron propiedades en esa comarca, fueron atacadas por sujetos armados, informó la Policía Nacional en un comunicado, precisando que el ataque ocurrió a las 6:30 a.m.

La Policía confirmó que el ataque dejó dos muertos y varios heridos, pero no identificó a los atacantes.