Magistrado de caso Volz aún no ha sido notificado

GRANADA



Luego de las declaraciones hechas por el magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, en las que asegura iniciarán una investigación exhaustiva sobre el actuar de dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada en el caso de la liberación del estadounidense Eric Stanley Volz, uno de ellos se refirió al respecto.



Y es que a diferencia de todo el proceso, desde la notificación de la sentencia, el 17 de diciembre, en que se mantuvo al margen de los medios de comunicación, el magistrado liberal Alejandro Estrada manifestó que de ser cierta la investigación, cooperará en todo lo que esté a su alcance.



“No tengo nada que esconder, yo actué apegado totalmente a derecho, y si la Corte desea hacer una investigación, puede hacerla perfectamente”, manifestó Estrada. Sin embargo, dijo que hasta el momento no le ha llegado ninguna notificación para presentarse a la Corte Suprema, y que conoció de la “supuesta” investigación a través de los medios de comunicación.



“Todavía no me han avisado, pero supe que la están programando entre el ocho y el nueve de enero”, señaló el magistrado. Estrada expresó que al igual que ha habido muchos comentarios criticando negativamente su trabajo, dijo que ha recibido llamadas de gran cantidad de colegas, amigos y familiares que lo apoyan.



Aunque según él, no teme por su vida, sí dijo que tiene cierta preocupación por la salud mental de su familia, a raíz de la campaña de desprestigio que se ha suscitado en su contra.



Además, comentó que si el Consejo de Administración y de Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia desea hacer realmente dicha investigación, tendrá que estudiar primeramente todos lo argumentos en los que tanto él como su colega, Roberto Rodríguez, se basaron para tomar tal decisión.