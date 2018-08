Harry Holman Zelaya Zapata, detenido el pasado 19 de agosto en Nindirí, cuando participaba en una caravana hacia Masaya lleva 12 días detenido en la Dirección de Auxilio Judicial sin cargos ni acusación, denunció la Comisión Permanente de Derechos Humanos que pidió su liberación.

María Luisa Zapata Zelaya, hermana del detenido, explicó este jueves que tras hacer las consultas en las instancias correspondientes se comprobó que no existe acusación en el caso.

“De él no me dan respuesta. Yo necesito la liberación de mi hermano porque no es ningún delincuente. Hemos buscado comunicación (con él), pero no lo permiten. Lo que pido al señor presidente que cumplan con las leyes, porque él no tiene ninguna denuncia”, indicó Zapata.

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, explicó que posterior a las 48 horas de detención, mientras el Ministerio Público no formule una acusación, las autoridades policiales están obligadas a dar la libertad al detenido.