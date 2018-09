El adolescente de 17 años de iniciales JRS, es el nuevo preso político a causa de las protestas antigubernamentales. Su mamá, Ileana Navarrete, aseguró que su hijo participó en las manifestaciones que realizaron el municipio de Masatepe y que por ese motivo fue apresado.

Navarrete acudió ayer a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) para interponer la denuncia de la captura ilegal del adolescente. Afirmó que la policía lo detuvo el pasado domingo 26 de agosto, al mediodía, cuando se encontraba con ella en una venta comprando alimentos.

El segundo jefe de la policía de Masatepe de apellido Portocarrero llegó donde estábamos y le preguntó que si él era el chavalo que le dicen El Gato. Después le dijo que iba a acompañarlo para hacer hora y media de interrogación”, relató Navarrete.

No obstante, aseguró que fue engañada ya que su hijo iba a quedar detenido. Le advirtieron que no hablara con periodistas, defensores de derechos humanos o sacerdotes. “Dos días después me enteré que los trasladaron a Managua en una camioneta custodiado por cinco policías como si fuera un delincuente peligroso”, expresó Navarrete.

En El Chipote

Actualmente el adolescente se encuentra recluido en las ergástulas de la Direccion de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como El Chipote. Navarrete afirmó que aún no hay una acusación legal en contra de su hijo, sin embargo, en la estación de policía de Masaya, le aseguraron que sería acusado por terrorismo y la muerte de un menor. En este último caso, supuestamente murió un niño al no poder pasar por uno de los tranques que se levantó en Masatepe.

avarrete reveló que su hijo participó en varias manifestaciones en Masatepe y también estuvo en el tranque que se levantó por un sector de esta ciudad llamado La María. “El gran pecado de él fue haber gravado un video y subirlo a las redes sociales, en donde reta al vicealcalde de Masatepe, Francisco López, a que llegue al tranque”, aseguró la ciudadana.

La CPDH introdujo un recurso de exhibición personal a favor del adolescente, ya que este tiene más de 48 horas detenido y sin ser acusado. Hasta la tarde de ayer, el recurso no había sido emitido por un tribunal de apelaciones.