“Ahí en El Chipote me amenazaron con que me amarrarían de los pies y que me tirarían a la laguna (de Tiscapa) y que ahí me iba a quedar, pero al parecer recibieron una llamada y me llevaron de regreso a Masaya y ahí me liberaron”, narró Vanegas Potoy a El Nuevo Diario tras salir de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).