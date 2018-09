El presidente Daniel Ortega destacó este lunes que la seguridad que el Ejército de Nicaragua brinda a “puntos estratégicos” del país ha sido determinante para recuperar la normalidad, luego de la crisis desatada por las protestas antigubernamentales desde el pasado 18 de abril.

El papel que el Ejército juega en esta coyuntura es “resguardar los puntos estratégicos para que luego se pudiese recuperar la normalidad”, recalcó el mandatario en su discurso de conmemoración del 39 aniversario del Ejército de Nicaragua.

El presidente se refirió a la crisis como “fase de terror” y volvió a recalcar que sin el Ejército “hubiese sido imposible recuperar la normalidad, si los puntos estratégicos hubiesen sido destruidos, imagínense el país sin energía”.

Según Ortega, el rol de la fuerza castrense “fue determinante para llegar a restablecer la paz y poner fin a esa espiral de violencia, fue fundamental el resguardo, la protección, no solamente protegiendo las fronteras, sino que también protegiendo las áreas vitales del país y acompañando a la población con programas sociales”, sostuvo Ortega.

“Es una enorme contribución que el Ejército le ha dado a la paz. Si no hay seguridad, no hay estabilidad, no hay paz y no pueden desarrollarse con normalidad las actividades productivas en un país que venía creciendo de manera sostenible, entonces ellos (los manifestantes) apuntaron a romper la seguridad para romper la paz”, declaró el mandatario.

“El Ejército sigue siendo determinante para sostener el andamiaje que permite que se mueva la actividad productiva, la economía vinculada siempre al pueblo”, mencionó Ortega en su discurso.

El domingo, la Alianza Cívica de Nicaragua solicitó al Ejército de Nicaragua que apoye “una salida pacífica a la crisis” que atraviesa el país desde hace más de cuatro meses.

“Al iniciar el mes de la patria (septiembre) hacemos un llamado al Ejército de Nicaragua para que actúe en estricto apego a la Constitución y las leyes y escuche el clamor del pueblo, que reclama una salida pacífica a la crisis, para encauzar al país por la senda de la justicia y la democracia”, indicó la Alianza en un comunicado.

El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, dijo en su discurso de anoche, que la institución castrense cumple la orden de resguardar “puntos estratégicos”.

“Desde el 20 de abril pasado brindamos protección y seguridad a 200 objetivos estratégicos vitales para el funcionamiento del país”, señaló Avilés.

Esta misión “tiene la finalidad de evitar afectaciones al suministro de energía y agua potable y a las comunicaciones telefónicas, radiales y televisivas a partir de la protección de los principales puntos repetidores en el territorio nacional”, recalcó el militar.

“Estamos protegiendo las instalaciones que almacenan las reservas nacionales y regionales de combustible, alimentos, medicamentos, vacunas y el Centro Nacional de Diagnóstico del Ministerio de Salud”, agregó.

Avilés destacó que también han reforzado “los accesos inmediatos al territorio nacional con el objetivo de evitar que el crimen organizado afectara nuestro país, por ello reforzamos las unidades de frontera con dos batallones de infantería, con el batallón de tropas navales, incrementamos los patrullajes en los límites marítimos”.

“Realizamos vuelo de exploración y se atendieron y esclarecieron información sospechosa sobre posible reactivación de pistas no autorizadas”, añadió.

Ortega dijo que espera “tener dentro de poco las corbetas de fabricación holandesa, primera vez que vendrán a Nicaragua dos corbetas, para fortalecer la defensa del territorio marítimo y proteger la pesca”.