El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debate hoy sobre la crisis en Nicaragua, en su sede en New York.

Esta cita es la primera ocasión en que el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas analiza oficialmente la crisis en Nicaragua.

EE.UU., que este mes preside el Consejo de Seguridad, decidió organizar la reunión a pesar del "no" de varios países como Bolivia, Rusia o China, un desacuerdo que impidió adoptar formalmente el programa de trabajo para este mes.

9:48 am El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, demanda el fin del intervencionismo y asegura que la crisis en este país no "representa una amenaza" a la paz mundial, por lo que incluirla en la agenda de la ONU representa un acto de injerencia y violación a la Carta de la ONU.

Moncada defendió que Nicaragua ha sido un factor de seguridad en la región. Y después destaca el crecimiento económico que ha presentado este país, como la reducción de la pobreza extrema, "así lo han reconocido diferentes organismos internacionales".

Haciendo eco de un discurso de Daniel Ortega, Moncada expresa que "el diálogo es del pueblo con el pueblo, de la fmailia con la familia".

"Nicaragua no es una amenaza a la paz y no merece ser incluida en la agenda de este Consejo (de Seguridad de la ONU", mantiene Moncada.

Añade que Estados Unidos, en 1986, fue condenado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, "por actos de terrorismo en contra de Nicaragua".

"Estamos esperando que Estados Unidos cumpla con la sentencia de la Corte, indemnizando a Nicaragua".

9:45 am Estados Unidos hace uso de la palabra. Expone, en primer lugar, la crisis en Venezuela y recuerda que al inicio se dijo que se trataba de un tema interno, pero "pregúntenle al pueblo de Brasil, de Colombia, de Ecuador", adonde migran los venezolanos.

Declara que los "dictadores" actpúan de forma presivible y cuando las poblaciones protestan, son reprimidas y comienza la migración.

"Daniel Ortega ha adoptado la táctica delos dictadores... y Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tijera corrupta", sostuvo Estados Unidos.

En su discurso, Estados Unidos dice que Ortega "trata de destruir" las instituciones, incluida a la iglesia Católica.

"Cientos de opositores han sido secuestrados... apenas ayer secuestraron a seis líderes universitarios", comentó.

Luego, afirmó que en Nicaragua ha empezado la migración de miles de personas.

"Nicaragua va por la vía ya conocida, una vía que ha seguido Siria, una vía que Venezuela ha seguido. El Consejo de Seguridad no puede observador pasivo ahora que Nicaragua sigue en descenso hacia un Estado corrupto, dictatorial y fallido", afirmó.

9:44 am China expone, en un breve discurso, que la crisis de Nicaragua no representa una amenaza a la paz mundial, por lo que la ONU no debería involucrarse.

9:34 am Bolivia considera que tratar la situación de Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU "no aplica" porque no se investiga ninguna situación que ponga en peligro la paz mundial.

Bolivia añade que no se debate en el Consejo de Seguridad de la oNU "el intervencionismos, el financiamiento a gurpos" ni "los intentos de los golpes de Estado". También expresa que el debate no es sobre los derechos humanos y señala a Estados Unidos de haber abandonado el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.

9:24 am Etiopía mantiene que no hay indicios de que la crisis en Nicaragua represente una amenaza a la pasz mundial y afirma que se trata de una cuestión interna que debe ser abordada en un diálogo.

9:21 am Suecia hace uso de lapalabra en el Consejo de Seguridad de la ONU. Llama al gobierno de Nicaragua a reinstalar un diálogo nacional "con todas las partes" y condenó "todos los actos de violencia".

También lamentó la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar a una misión de la ONU.

9:18 am Kasajistán sostiene que la crisis en Nicaragua no representa un peligro para la paz mundial.

9:13 am Polonia expresa su preocupación por la represión. "No hay justificación para el uso de la fuerza exzcesiva y desproporcionada contra manifestante pacíficos, no hay justificación para el hostigamiento", declaró.

También expresa su "firme apoyo" al trabajo realizado por la OEA para buscar una solución a la crisis en Nicaragua, y señala su preocupación porque las partes no han mostrado "voluntad o capacidad" para avanzar en un diálogo, con la participación de la OEA.

"Hay que dejar atrás la idea de que contamos con tiempo... dado todo lo que está en juego en este caso, las vidas delos hermanos nicaragüenses, no podemos sentirnos en situación de comididad. Exhortamos al gobierno de Nicaragua a no estigmatizar al país", afirmó.

9:08 am Costa de Márfil también denuncia las más de 300 muertes que han ocurrido en la crisis de Nicaragua y sostiene que las acusaciones del gobierno contra el episcopado "empeora la situación".

Pide tanto al gobierno como a la sociedad civil abandonar los actos de violencia y buscar acciones que resuelvan la crisis y abonen al bien de la población.

Llama a la ONU a usar todas las herramientas para respaldar "un diálogo constructivo" y respalda que la crisis de Nicaragua sea incluida en la agenda del orden del día.

9:00 am El Reino de los Países Bajos expresa su preocupación por la crisis en Nicaragua, en vista de las dneuncias por más de 300 muertes de forma violencia y arrestos extrajudiciales.

8:53 am Francia toma la palabra. Saluda al canciller Denis Moncada, quien está presente en la sesión.

El representante francés sostiene que "es responsabilidad de este Consejo analizar "con los ojos abiertos, sin ideologías y siguiendo los principios de la Carta de la Naciones Unidas" la crisis en Nicaragua.

Francia llamó al Estado poner fin a los arrestos arbitrarios, uso de la fuerza y todo tipo de presión contra los manifestantes.

"Condenamos los actos de violencia perpetrados por los parapoliciales y condenamos el secuestro el pasado 20 de agosto del abogado Carlos Cárdenas", declaró.

Sostuvo que todos los procesos deben respetar el marco de la ley.

El segundo punto de interés para Framncia es el diálogo nacional en Nicaragua, dijo.

El tercer aspecto clave para Francia es que los organismos internacionales mantengan una estrecha relación con el Estado de Nicaragua, empezando con la OEA. Criticó la expulsión de una misión de la ONU, ordenada por el gobierno.

8:47 El representante de Perú condena "todos los actos de represión y violaciones de los derechos humanos cometidos por policías y parapoliciales", así como desapariciones forzadas, "torturas y violencia abusos sexuales", además de los ataques al clero, "que han sido documentadas" por los organismos de los derechos humanos.

8:42 am La representante de Gran Breteña señala que la libertad de prensa y los derechos de las libertades públicas es vital.

8:38 am "La diplomacia preventiva es una buena medida para enfrentar la crisis en Nicaragua, por eso lamentamos que haya habido violencia en este país y consideramos que es importante reiniciar un diálogo nacional para traer la estabilidad a la región. Instamos al gobierno de Nicaragua a tomar las medidas necesarias para disminuir las tensiones", señala el representante de Kuwait.

8:35 am Rusia considera que la crisis de Nicaragua es azuzada desde los Estados Unidos.

8:28 am El representante de Rusia dice que su país se niega que se examine la crisis de Nicaragua en el consejo de seguridad de la ONU.

8:24 am Félix Maradiaga expone la crisis y situaión de violación a los derechis humanos en Nicaragua.

Maradiaga sostuvo que Nicaragua puede ser un pequeño país, pero está ubicado en una zona altamente vulnerable, por lo que su crisis puede tener consecuencias regionales.

También relató que él mismo ha sufrido amenazas de muerte y denunció una serie de actos de represión.