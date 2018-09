Despiden a doctora de centro de salud de Sutiaba, León

Una doctora del centro de salud Félix Pedro Picado, en Sutiaba, León, denunció que fue “despedida de manera arbitraria” este miércoles.

La doctora Iris Marina Lara, de 53 años, asegura que su despido es una represalia por haber participado en las marchas en contra del gobierno, aunque en la carta de despido le notifican que es por “maltrato que perjudica la salud de la población”.

Despiden a médicos del hospital de León

“A partir de la fecha queda cancelado su contrato de trabajo por maltrato y rechazo, que perjudica la atención de salud a la población”, expresa la carta de despido firmada por el doctor Humberto José Ramírez, director del centro de salud Félix Pedro Picado, en Sutiaba, donde laboran alrededor de 35 personas.

Iris Marina Lara, es médico general y goza del respeto y prestigio de sus pacientes y excompañeros de trabajo, ha laborado por más de 22 años en el sistema de salud.

La doctora Lara también denunció que solo recibió el pago de sus dos últimos meses, pero que no se le pagó sus últimos días trabajados ni la liquidación.

Médicos marchan en contra de despidos en hospitales de Nicaragua

“Me negué a firmar la carta porque la causa de despido no es justificada, jamás me han llamado por el daño a ningún paciente, jamás me han hecho firmar llamado de atención, ni nada por el estilo”, expresó la doctora Lara quien señaló que dicha carta fue emitida el 5 de agosto, pero que hasta hoy la recibió.

Según la doctora Lara su despido obedece a razones políticas, ya que según ella, recibió hostigamiento y acaso laboral desde el 19 de abril.

Discurso de Denis Moncada en la sesión de Consejo de Seguridad de la ONU

También denunció que este miércoles al momento que se le notificó el despido, fue notoria la presencia de parapolicías y funcionarios de salud de Managua.