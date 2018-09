Christopher Nahiroby Olivas Valdivia cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), cuando se unió en mayo a las protestas antigubernamentales.

Fue detenido por la policía, junto a otros seis jóvenes, el pasado 25 de agosto luego de una marcha cívica en León. Esta situación generó inconformidad entre pobladores que se apostaron frente al portón de la delegación policial departamental, exigiendo la libertad de los universitarios.

A Olivas le atribuyen la quema del recinto universitario CUUN el 20 de abril, durante las protestas antigubernamentales, además del delito de secuestro extorsivo, obstrucción de servicios públicos, robo con intimidación agravado y robo con violencia agravado. El caso está radicado en el Juzgado Quinto Distrito Penal de la Audiencia de Managua.

Seis días antes de ser detenido y acusado, Christopher Nahiroby publicó en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: “Mi conocimiento me da el poder, criterio, compromiso y fuerza para continuar luchando por mis ideales, por mi familia, por mis hermanos nicaragüenses y por mi bella patria”.

De familia sandinista

Su padre, Claudio Benito Olivas López, de 61 años, relata: “De repente lo vi que andaba en las manifestaciones. Yo no comulgaba con que él anduviera en eso porque mi ideología había sido siempre sandinista; le decía que no anduviera, que podía generar muchos problemas, que no era conveniente y que se alejara de eso, pero él me repetía que lo hacía porque quería ver su patria libre, que se respetara la autonomía de la universidad y que hubiese democracia para el país. Esa era su perspectiva de lucha”.

Christopher Nahiroby es el mayor de tres hermanos. Le gusta la música, aprendió a tocar la flauta y la guitarra. Además de la carrera de Derecho, estudiaba Inglés, inició clases de ballet y también practicaba futbol con sus amigos.

“Es un joven sano, dedicado exclusivamente a los estudios, no fuma ni bebe licor, es un muchacho de carácter firme, fuerte, beligerante, que coopera con sus amistades, participaba en actividades de grupos, es aplicado en sus estudios, con excelentes notas”, comentó su padre.

Pruebas de inocencia

Según Claudio Olivas, quien por más de 30 años fue docente de Derecho en la UNAN-León, el 19 de abril Christopher Nahiroby cumplió 18 años, pero fue hasta un día después que lo celebró junto a su familia y algunos amigos.

“El día que quemaron el edificio del CUUN y otros establecimientos aledaños, mi hijo (Christopher Nahiroby) estaba en la casa con sus amigos, tenemos hasta videos que corroboran y que en su momento vamos a presentar en el intercambio de pruebas durante el juicio que se le ha montado”, afirmó Claudio.

Amaya Coppens, dirigente del Movimiento Universitario 19 de Abril en León, aseguró que Christopher Nahiroby es el dirigente más joven en la localidad.

“Lo conocí hace pocos meses, pero desde el primer momento mostró su disposición de ayudar, proponiendo iniciativas, disponiéndose para brindar entrevistas y divulgar lo que sucedía en León. Es una persona súper capaz y llena de energía”, expresó Coppens.

Agregó que algo que define a Christopher Nahiroby es que nunca se queda callado ante las cosas que le parecen mal, ante las injusticias.

“El único delito que ha cometido Christopher Nahiroby fue no dejar que las injusticias pasaran desapercibidas, públicamente expresarse y hacerle frente a los corruptos de nuestra Universidad y de este Gobierno”, señaló Coppens.

Ana Valle, otra de las dirigentes del movimiento, recordó que Christopher Nahiroby se integró cuando ya estaba conformado el Movimiento Estudiantil 19 de Abril en la localidad.

“Siempre he visto a Nahiroby como un niño, como mi hermanito menor. Su detención ha sido algo muy fuerte para todos, porque verlo aun sonriendo, para nosotros es un aliento de vida, porque él era el niño, ese pequeño que todos como grupo tratábamos de cuidar cada vez que ocurría algo”, recordó Valle.

Maycol Rizo, un amigo de Christopher, expresó que el joven siempre está dispuesto a ayudar.

“Tiene el problema que no puede decir que no, si vos le pedís ayuda en algo, él te va a ayudar, él va a hacer lo que esté a su alcance y si no puede, creelo que lo va a intentar, porque su nobleza es grande; es alguien muy carismático, que te abraza si ve que lo necesitás, es muy perceptivo de tus necesidades, está atento de lo que pasa en el entorno, qué se necesita para tratar de ayudar con eso”, relató.