Ocho médicos de Estelí denuncian despidos ilegales del Ministerio de Salud

Ocho médicos de Estelí se sumaron esta semana a los más de 200 médicos especialistas despedidos por el Ministerio de Salud, Minsa, hasta hoy, a nivel nacional.

La denuncia fue interpuesta por tres de los profesionales de la salud afectados, los cuales son cuatro doctores del municipio de La Trinidad y cuatro especialistas del hospital San Juan de Dios.

La médico pediatra Elieth del Rosario Centeno Castellón, considera que el despido es un atropello a sus derechos ya que no se siguieron los procedimientos según la Ley de Carrera Sanitaria.

"La carta dice que prescinden de mis servicios por no usar adecuadamente el uniforme y por ausencias en horas laborales, lo que no tiene lógica porque nunca tuve problemas con eso y no tengo ningún llamado de atención al respecto", dijo la doctora Centeno.

La especialista está consciente de que la razón de su despido es por haber atendido a personas heridas durante las protestas contra el gobierno en Estelí, a pesar de que asegura haber brindado atención médica sin distingo político de ningín tipo, tal como lo demanda su profesión.

También considera que salió afectada por participar en una protesta que se realizó en Estelí, en demanda de la liberación de un adolescente de 16 años, hijo de una compañera de trabajo.

El doctor José Antonio Vásquez, de la Asociación de Médicos de Nicaragua, dijo que hasta el momento tienen reportado un aproximado de 240 profesionales de la medicina.

"Creemos que debe haber un basta ya de denigrar a los médicos, de tantos despidos y de criminalizar su labor", expresó Vásquez.

Los despidos se han registrado en Managua, León, Estelí, Carazo y Masaya, entre otros municipios del país.

El procurador laboral de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, CPDH, José López, señaló que los despidos aplicados por el Minsa son totalmente ilegales por no agotar los procesos de la Ley de Carrera Sanitaria, por violar lo establecido en el convenio laboral y no tener autorización del Ministerio del Trabajo.