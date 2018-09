Tribunal ampara a Edwin Carcache

Mientras los magistrados de la Sala Penal II del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) daban lugar a un recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor del líder estudiantil, Edwin Carcache Dávila, la Policía Nacional puso en libertad al otro dirigente estudiantil, Alejandro Centeno, pero amenazándole con encarcelarlo nuevamente si vuelve a las protestas antigubernamentales.

La abogada Zoila Margarita Sánchez fue nombrada como jueza ejecutora por los magistrados de la Sala Penal II del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), al dar lugar al recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor de Edwin Carcache Dávila, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El nombramiento de la abogada Sánchez como jueza ejecutora fue confirmado por Edwin Carcache Bello, padre del dirigente estudiantil al momento de recibir el mandamiento judicial emitido por los magistrados del TAM.

Edwin Carcache (padre), en declaraciones a los periodistas, informó que de los seis universitarios capturados el pasado lunes solo su hijo permanece preso en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

“Los otros jóvenes que cayeron presos con mi hijo ya están libres, solo él sigue preso y todavía no le hemos podido ver”, expresó Edwin Carcache Bello.

Familiares del dirigente estudiantil permanecieron la mañana del viernes en las afueras de los Juzgados de Managua esperando que lo llevaran a la audiencia preliminar.

Hasta las tres de la tarde del viernes, la Fiscalía aún no había presentado acusación contra Edwin Carcache Dávila, a quien la Policía presentó hace dos días como “líder terrorista”.

Centeno en Shock

Alejandro Centeno, el universitario detenido por la Policía junto a Edwin Carcache, se encuentra en estado de shock luego de haber sido liberado ayer, aseguró su papá, Alejandro Centeno.

Centeno fue liberado de las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, después de haber sido apresado junto con seis miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el pasado 4 de septiembre cuando se dirigía a una reunión.

Alejandro Centeno padre no quiso dar detalles sobre la liberación de su hijo, indicando que este se siente muy afectado por lo que vivió en prisión.

“La emoción que tiene mi hijo es grande y no queremos hablar con él sobre la situación que vivió. Él no quiere dar declaraciones a ningún medio”, aseguró. Tampoco dijo si su hijo continuará manifestándose en contra del Gobierno, indicando que físicamente el estudiante se encuentra bien y que no tiene señales de golpes o torturas.

Detalló que el joven Alejandro Centeno fue entregado a su madre. “La mamá de él vino de Bluefields y se lo entregaron a ella personalmente, en los portones de El Chipote”, declaró.

Expresó que no pretenden interponer una denuncia por la detención ilegal de su hijo, y que inmediatamente después que fue liberado, su familia lo llevó a su hogar.

El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Salvador Marenco, afirmó que el padre de Alejandro Centeno, minutos después de haber sido liberado el estudiante, le confesó que los policías le advirtieron a su hijo que dejara de meterse en asuntos políticos.