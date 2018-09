La policía no busca a personas desaparecidas durante el contexto de las protestas antigubernamentales, tal es el caso de Diana Raquel Gutiérrez, de 12 años, que desapareció el 25 de mayo de este año en Managua y hasta la fecha la abuela, Nora Gutiérrez Díaz, no ha recibido información por parte de las autoridades.

Gutiérrez Díaz aseguró que hace dos semanas fue a la policía para obtener más información sobre el caso de su nieta, y los oficiales le dijeron “que la niña podría estar en una casa encerrada porque ellos no encuentran pista de ella”.

Afirmó que eso ha sido lo único que ha dicho la policía sobre la niña de 12 años. “La policía no me dice nada sobre mi hija”, expresó. Diana Raquel Gutiérrez desapareció el 25 de mayo entre las 4 y 5 de la tarde en el anexo al barrio La Primavera.

Su abuela aseguró que la niña se dirigía de la casa de su mamá en el anexo al barrio La Primavera hacia su casa en el barrio La Primavera. “Hasta en la noche supe que la niña había desaparecido. La familia no había querido decir por no afectarme”, mencionó.

El abogado Salvador Marenco, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), afirmó que la familia de Diana interpuso ante ellos la denuncia por su desaparición. Desde entonces, los han acompañado en la búsqueda de la menor.

Policía sin interés en el caso

“El viernes que desapareció se interpuso la denuncia en el Distrito VI de la policía, sin embargo no quiso ser recibida. En primera instancia pusieron muchas trabas para recibir la denuncia. La mandaban de un lado a otro dentro de la estación de policía y le decían que debía esperar más tiempo porque podría aparecer. Por la insistencia terminaron recibiéndola”, aseguró Marenco.

La familia ha buscado a la menor en Medicina Legal y hospitales, sin resultados positivos. Marenco afirmó que la policía no ha realizado ninguna investigación porque no le han informado nada a la familia.

“La policía no está haciendo su trabajo en este caso. No se sabe qué tipos de mecanismos ha activado para encontrarla. Simplemente circulan en otras estaciones la desaparición, y eso no es búsqueda, eso es esperar que la persona aparezca”, declaró el abogado.

Indicó que la policía tiene una unidad especializada en desapariciones y principalmente cuando la víctima es la niñez.

Marenco afirmó que en situaciones como las que vive el país hace meses, los grupos criminales pueden aprovecharse para hacer secuestros de menores. “Tenemos una policía inoperante que se dedica a cualquier tipo de acción menos sus funciones de prevención de delitos”.

Fue amenzada

Gutiérrez Díaz aseguró que días antes que su nieta desapareciera una vecina la amenazó con hacerle daño. “Yo le dije eso a la policía y me dijeron que sin pruebas ellos no podían hacer nada”, relató.

Indicó que esa vecina tiene conflicto con su familia por asuntos de propiedad. “Mi vecina le dijo a la mamá a de la niña que la vería llorar y días después mi nieta se perdió”, expresó. Diana Raquel Gutiérrez, cursaba el tercer grado de primaria.