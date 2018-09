Convocan a la Marcha de los Globos Azul y Blanco

09 Septiembre 2018 / 12 a.m.

Padres y madres de presos políticos detenidos en el contexto de las protestas convocaron a los nicaragüenses a la Marcha de los Globos Azul y Blanco, que se realizará hoy a las 10:00 de la mañana entre la rotonda Cristo Rey y la rotonda La Virgen, en el centro de Managua.

El objetivo es exigir la libertad inmediata de todas las personas que se encuentran en prisión tras haber participado en plantones, marchas, caravanas, tranques y otras manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Mercedes Dávila, madre de Edwin Carcache Dávila, quien fue detenido por la Policía Nacional esta semana, manifestó que el llamado va para todos los departamentos del país.

“Si nuestros presos mantienen la lucha allá adentro (en la cárcel), nosotros debemos seguirla aquí afuera. Pueblo de Nicaragua, no tengan miedo. Mi hijo me dice, madre no hay que tener miedo, vamos a tomarnos las calles y así lo vamos a hacer”, expresó Dávila.

Sugerencias

Los organizadores recomendaron a los asistentes llevar un globo blanco en una mano y uno azul en la otra, y plasmarle con lápices o marcadores: Libertad para los presos políticos, según dijo Carlos Valle, padre de la universitaria Elsa Valle, presa desde el 14 de julio, tras haber permanecido atrincherada en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

“Hay que volcarse en esta marcha que iniciará en la rotonda de Cristo Rey. Si nuestros hijos están luchando contra esas fieras que los torturan día y noche, nosotros que estamos afuera no debemos dejarlos solos, por eso es esta marcha. Todos los días ellos están cantando allá adentro el Himno Nacional, Nicaragua Nicaragüita y Viva Nicaragua”, señaló Valle.

La última marcha realizada por los autoconvocados en Managua fue la denominada Marcha de las Banderas, que resultó atacada a balazos por simpatizantes del partido de Gobierno que se movilizaban en camionetas el pasado domingo.