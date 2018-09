Marcha de los globos de Nicaragua cambia la ruta debido al acoso de simpatizantes sandinistas

A pesar de la fuerte presencia de policías armados y de simpatizantes sandinistas en la rotonda Cristo Rey, dio inicio la marcha de los globos, convocada por padres de familia y familiares de todas las personas que han sido detenidas y que enfrentan diversos procesos judiciales acusados principalmente de terrorismo.

La manifestación, denominada Marcha de los Globos, tuvo como punto de partida la rotonda Cristo Rey, y forma parte de las protestas contra el Gobierno, dijo Carlos Valle, un veterano opositor y padre de la estudiante Elsa Valle, acusada por la Fiscalía por los delitos de uso ilegal de armas de fuego, robos, tenencia y uso de armas restringidas, y portación de sustancias y artefactos explosivos.

Siga el minuto a minuto...

12:40 m La marcha de los Globos en Managua se desarrolló sin ningún incidente que lamentar y culminó en la rotonda de Rubenia. 12:30 m Participantes de la marcha cívica de hoy en Managua ya llegaron al paso a desnivel de Rubenia, a donde culminó la marcha de los globos, en la que miles de nicaragüenses demandaron la liberación de todas las personas que, durante las protestas, han sido detenidas y enjuiciadas, en su mayoría por delitos de terrorismo.

12: 15 m La marcha de los globos, que demanda la liberación de todas las personas detenidas durante los últimos cuatro meses de protestas en Nicaragua, avanza sobre el barrio la URSS, en dirección al paso a desnivel de Rubenia.

12:10 m Súbitamente los manifestantes de la marcha de los globos decidieron continuar hasta el paso a desnivel de Rubenia. La marcha inició en la rotonda Cristo Rey alas 10:15 am. Ha recorrido hasta ahora los barrios ortientales através de la pista Juan Pablo II, un tramo de la carretera norte, sector de Bello Horizonte y ahora se dirige hacia Rubenia. 11:55 am Debido al acoso de simpatizantes sandinistas, en las rotondas de Cristo Rey y La Virgen, la ruta de la marcha de los globos tuvo que ser modificada, y después de pasar por los semáforos de La reynaga, avanzó hacia el lago, para recorrer un tramo de la carretera norte. Luego al llegar a la Rolter, se dirigió hacia la rotonda Bello Horizonte de Managua.

11:53 am La conclusión de la marcha de los globos culminaría en la rotonda de bello Horizonte, debido a que simpatizantes sandinistas se tomaron la rotonda La Virgen, donde previamente se planeaba hacer el cierre del recorrido.

11:44 am El inicio de la marcha de los globos giró de los semáforos de la Rolter hacia la derecha, en dirección a residencial Bello Horizonte.

11:41 am Algunos jóvenes de los que participan en la marcha de los globos hacen estallar morteros. En la protesta cívica se observan personas de diferentes edades. 11:35 am Miles de ciudadanos marchan con banderas y globos azul y blanco en sus manos y hacen sonar las bubuzelas, mientras conductores de vehículos suenan sus bocinas en señal de respaldo a los marchistas.

11:25 am Los manifestantes caminan por el sector de El Nuevo Diario y avanzan hacia La Rolter.

11:18 am La marcha de los globos se enrumba hacia lo semáforos de La Robelo, en carretera Norte; tras ser desviada debido a la presencia de simpatizantes sandinistas en rotonda La Virgen, donde se planeaba culminar. 11:14 am Debido a la presencia de motorizados y simpatizantes sandinistas en la rotonda La Virgen, la marcha de los globos se ha desviado hacia carretera norte y ya no culminará en el punto previsto.

11:11: am También se reporta la presencial policial en calles aledañas por donde va circulando la marcha de los globos.

11:08 am Se reporta que un grupo de simpatizantes sandinistas, a bordo de moticicletas y vehículos, se ha tomado la rotonda de La Virgen, a donde se espera culmine la marcha de los globos.

11:05 am La caminata de manifestantes circula por el puente El Edén y se acerca a los semáforos de La Reynaga. 10:54 am Mientras la marcha se desarrolla sin incidentes, decenas de pobladores de los barrios San Cristóbal, María Auxiliadora, Campo Bruce y El Paraisito salen de sus casas con banderas para saludar a los manifestantes.

10:50 am La manifestación cívica avanza por el puente El Paraisito.

10:44 am La marcha circula ahora mismo por los semáforos de El Dorado. Los manifestantes gritan consignas contra el gobierno y demandan la libertad para los presos políticos.

10:36 am La madre del líder estudiantil Edwin Carcache participa en la marcha y dice que es una manera de protestar en contra del gobierno de Nicaragua.

10:30 am La marcha va pasando por el barrio el Riguero.

10:20 am La marcha partió de la rotonda Cristo Rey, en medio de la fuerte presencia policial y del asedio y acoso de simpatizantes sandinistas. Organismos humanitarios calculan al menos 135 detenidos en el marco de las protestas, pero que pueden ser entre 400 y 500 si se incluye a personas desaparecidas.

Entre los "reos políticos" más conocidos están el campesino Medardo Mairena, los afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, el líder rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez, y los dirigentes universitarios Edwin Carcache, Byron Corea, Christopher Nairobi Olivas y Elsa Valle.