El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispos de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), dijo este domingo que en un contexto de crisis como la que afronta Nicaragua, un diálogo nacional solo tiene sentido si se da entre las partes en conflicto y no únicamente con “quienes nos llevamos bien”.

“De manera especial, siempre el diálogo se da con aquellas instituciones, con aquellas personas en que se está en conflicto”, respondió Brenes a El Nuevo Diario al ser preguntado sobre la negativa del presidente Daniel Ortega a continuar el diálogo iniciado en mayo pasado, según dijo en entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle.

Brenes prefirió no comentar sobre lo dicho por el presidente, pero dejó claro que los obispos “no somos exigentes de que tiene que hacerlo (el diálogo) con nosotros, lo importante es que se dialogue con todas las partes y se escuchen”.

“Es interesante que el diálogo se amplíe como se ha dado. Nosotros ofrecimos, cuando él (Ortega) nos solicitó como un servicio, pero no buscando prebendas ni buscando que nos aplaudieran. Seguimos insistiendo que el diálogo debe ser no solamente con los que nos llevamos bien, sino también con aquellos que tienen idea contrarias a nosotros”, recalcó Brenes al concluir la misa dominical en la capilla San Pedro Claver.

El cardenal comentó que si “un esposo tiene conflictos con su esposa, no va ir a dialogar con el vecino o con la suegra o con el cuñado, va a dialogar con su mujer, con la que tiene problemas. Se debe dialogar con aquellos que no están tan de acuerdo con la forma como yo me estoy comportando”, insistió.

El mundo ve a Nicaragua

El jerarca católico también llamó la atención sobre el interés mundial que está generando la crisis nicaragüense.

“En este momento estamos en el corazón y el sentimiento de todo el mundo”, señaló Brenes refiriéndose a que el tema de Nicaragua fuera elevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Eso significa mucho, quiere decir que estamos viviendo una situación difícil y todo el mundo está preocupado por nosotros”, recalcó resaltando que “el mismo Santo Padre Francisco ha estado pendiente de cada uno de nosotros”.

Pero la crisis de Nicaragua no está “solamente en la ONU… también está en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la Comunidad Económica Europea, en los países Latinoamericanos”, añadió el cardenal Leopoldo Brenes.

“Ojalá que podamos escuchar esos sentimientos y muy pronto venga la paz añorada. Todos hablamos de paz, pero cada uno tiene un concepto de paz muy distinto y debemos ir cultivando una cultura de paz y el punto de referencia tiene que ser Jesucristo”, señaló Brenes.

“El príncipe de la paz es Jesucristo, es el punto de referencia de la paz que ha venido a romper muros y nos ha unido”, agregó.