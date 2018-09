El padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya, denunció que fue víctima de agresión por parte del comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional.

Avellán encabezaba un dispositivo policial que acuerpaba a simpatizantes sandinistas que se plantaron frente al templo con un altoparlante para interrumpir la misa del domingo por la tarde.

Ortega: Diálogo Nacional no funcionó

“Yo me acerqué para que le bajaran el volumen (al altoparlante), y entonces allí mismo fui agredido por Avellán, quien me empujó e inmediatamente una jauría empezó a insultarme con palabras que no puedo publicar (...), quiero hacer esta denuncia ante el pueblo nicaragüense y ante la comunidad internacional, pero no porque tenga miedo”, enfatizó a periodistas el sacerdote Román.

“Los antimotines estaban armados y parece que todo era un plan (para provocar), aquí no vamos a dejar que se lleven a ningún sacerdote porque está todo un pueblo para defenderlos”, contó Jessica López, quien presenció la agresión.

Vecinos de la iglesia San Miguel confirmaron que la parroquia es asediada por grupos pro-Gobierno.

Padres de Elsa Valle exigen un médico para su hija

Aquí no hay tranquilidad y el padre vive bajo amenazas, las turbas vienen en todo el día, motorizados se parquean en el parque y empiezan a gritarle asesino, incluso le han llegado a tomar fotografías”, afirmó Julio Reyes.

Cardenal pide respeto

La mañana de este domingo, el cardenal Leopoldo Brenes lamentó el irrespeto a la celebración eucarística que se ha venido registrando en diferentes parroquias.

“Hay que orar por aquellas personas que nos ofenden, es el mandato del Señor, orar por las personas que nos calumnias, por aquellos que nos difaman y luego tener la tranquilidad de un corazón limpio, no guardar odio, tener la presencia de Cristo en nuestros corazones”, sostuvo Brenes.

Almagro urge solución democrática

El sábado la Diócesis de Granada denunció asedio de “turbas” en la parroquia Nuestra Señora de La Merced, llegando, incluso a irrumpir de forma violenta en la iglesia, según un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Una eucaristía de acción de gracias a favor de la justicia y la libertad de los presos políticos, celebrada este sábado a las 2:30 p.m. en el templo San Sebastián, en León, fue asediada por parapolicías y simpatizantes del Frente Sandinista.